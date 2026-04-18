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    長期監控鄰開車 45張罰單全撤銷／「比違規侵害度更高」

    2026/04/18 05:30 記者許國楨／台中報導
    合成示意圖

    合成示意圖

    返家未打方向燈 連續遭檢舉

    彰化縣一處寧靜的鄉間巷道，因鄰里間發生「監視器攻防戰」掀起爭議！曾姓男子被檢舉開車返家，轉彎進入住處時未打方向燈，短短一個月遭檢舉四十五次，累計罰鍰高達五萬四千元，但此一交通違規行為，牽扯出竟來自鄰居長期架設監視器、全天候監控拍攝的行為，引發侵犯隱私權疑慮，台中高等行政法院審理後，判決撤銷全部罰單確定。

    事件起於二〇二三年七月至八月間，警方依據檢舉影像連續開罰，車主最初為謝姓女子，經申訴後改認定實際駕駛是曾男，但曾男認為他遭到密集檢舉，應該是特定人士刻意針對他所為，因此提起行政訴訟。

    中高行法院審理發現，檢舉人是住在曾男住所對面的住戶，而對方架設的監視器，不僅拍攝道路，甚至涵蓋曾男住家的門口及庭院，影像範圍已延伸至私人生活領域，等同長期監控、蒐集特定住戶的生活動態。

    全天候監控 已侵犯隱私

    法官審理認為，監視設備若僅用於自保尚屬合理，但本案已明顯逾越必要範圍，對他人隱私與資訊自主權造成嚴重侵害，且具有持續性與針對性，性質上已非單純防護，而是帶有蒐證與監控目的，即便曾男確有開車時未依規定使用方向燈的違規事實，但相關影像屬違法取得，依法不得作為裁罰依據。

    此外，法院衡量違規情節，認定該巷道僅約二點七八公尺寬，平時車流不大，未打方向燈的行為對交通安全影響有限，不至於造成實質危害，相較之下，長期監控他人住家生活的侵害程度顯然更為重大，在本案情境下，隱私權的保障應優先於對輕微交通違規的處罰。

    累罰五萬四千 行政訴訟告贏

    法官認定檢舉影像屬違法蒐集資料，欠缺法律正當性，行政機關不應採為裁罰依據，最終認定原處分違反比例原則與個資法的目的拘束原則，判決撤銷全部罰單，全案確定。

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