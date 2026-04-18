立院三讀／被害人可閱覽法官評議意見 死刑評議永存

立法院會昨三讀通過「法院組織法第一〇六條條文修正案」，增訂被害人得於裁判確定後，聲請閱覽法官評議意見，但不得抄錄、攝影或影印。 （記者方賓照攝）

立法院會昨三讀通過「法院組織法第一〇六條條文修正案」，增訂被害人得於裁判確定後，聲請閱覽法官評議意見，但不得抄錄、攝影或影印；並規範經處死刑的評議簿，應永久保存。

立法院司法及法制委員會今年一月廿九日審查國民黨立委翁曉玲所提「法院組織法第一〇六條條文修正草案」，經討論後通過國民黨立委吳宗憲等人所提修正動議。昨天立法院會處理時，在場立委皆未提出異議，順利完成三讀程序。

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現行「法院組織法」第一〇六條明定，評議時各法官的意見應記載於評議簿，並應於該案裁判確定前嚴守秘密。案件的當事人、訴訟代理人、辯護人或曾為輔佐人，得於裁判確定後聲請閱覽評議意見，但不得抄錄、攝影或影印。

三讀條文新增，案件的被害人，亦得於裁判確定後聲請閱覽評議意見。所謂的被害人，指的是犯罪被害人權益保障法第三條第二款的犯罪被害人；犯罪被害人死亡者，其同條第三款的家屬，視為本條所稱被害人。此外，經處死刑的評議簿，應永久保存。

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