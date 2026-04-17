Polymarket賭九合一選舉 1男被捕

新竹地檢署今天表示，接獲情資發現去中心化預測平台「Polymarket」疑似對將於11月28日舉行的地方選舉開設賭盤，經專案小組深入追查，昨循線查獲賭客何姓男子涉案。（記者廖雪茹攝）

年底九合一地方選舉，各政黨尚未完成各縣、市長提名人選，地下賭盤就已開設，其中以「西元二〇二六台灣地方選舉：政黨獲勝者」為標的的網路地下賭盤，誘使不特定民眾以虛擬貨幣投注選舉結果，檢警前天循線查獲賭客何姓男子涉案。

竹檢表示，接獲新北市警板橋分局提報選舉情資，「Polymarket」平台對今年底將舉行的九合一地方選舉開設賭盤，以「二〇二六 Taiwanese Local Elections: Party Winner（二〇二六台灣地方選舉：政黨獲勝者）」誘使民眾以虛擬貨幣投注選舉結果，檢警專案小組循線查獲賭客何男，透過虛幣下注方式，利用網際網路以縣市長政黨選舉結果為標的賭博財物。

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檢方調查，「Polymarket」所設去中心化預測市場，以十一月廿八日我國地方縣市長選舉中，獲得最多地方政府縣市長席次的政黨為結算依據。依其市場規則，只有經政黨提名的候選人才會被記入席次，獨立候選人則不列入任何政黨席次計算；計入範圍包括台北市等六都、以及基隆市、新竹市等廿二個縣、市長選舉結果。

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