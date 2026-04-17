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    首頁 > 社會

    賣手機門號 助詐團行騙 賺了1千 判賠被害人4330萬

    2026/04/17 05:30 記者許國楨／台中報導
    台中林姓男子賣手機門號獲酬一千元，詐團用門號騙走4330萬元，台中地院判全額賠償。（資料照）

    台中林姓男子賣手機門號獲酬一千元，詐團用門號騙走4330萬元，台中地院判全額賠償。（資料照）

    台中林姓男子將手機門號賣給不明人士，獲酬一千元，該門號被假檢警詐騙集團用來行騙，導致范姓女子被騙走四三三〇萬元，林男除了刑責，還面臨天價賠償責任，台中地院民事庭以其為共同侵權人，判林男全額賠償范女四三三〇萬元。

    掉假檢警陷阱 女痛失鉅款

    檢警追查，林男於前年二月間，將向電信業者申辦的門號交付給身分不詳人士，該門號隨後被詐騙集團使用，冒充台北市刑事警察，透過電話及LINE聯繫范女，以「帳戶涉洗錢、需配合調查」為由，要求監管她的財產，范女掉入假檢警詐騙陷阱，依詐團指示匯款，從前年五月初至六月底分多筆陸續匯款，一直到損失四三三〇萬元後，才驚覺受騙。

    此外，林男於同年十二月間又在臉書刊登販售釣竿的假廣告，誘使買家匯款六八六〇元後提領，並封鎖對方。台中地院刑事庭審理認為，林男為蠅頭小利提供電話門號，助長詐騙行為，又另涉網路詐欺，雖坦承犯行，已與買釣竿被害人和解及完成賠償，但對於范女損失迄今未賠償，依幫助詐欺取財罪及網路詐欺罪，分別判處六月及七月徒刑。

    法官認定共同侵權 判全賠

    范女提起刑事附帶民事求償，主張林男提供門號，直接促成詐騙得逞，要求全額賠償損失。法院審酌認為，林男明知將門號交付他人可能遭用於詐欺仍然為之，與詐團形成分工合作關係，屬共同侵權行為人，且他未到庭、也未答辯視同自認，依此判賠范女四三三〇萬元，可上訴。

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