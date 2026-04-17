AI生成短影音 盜臉、盜商標

AI生成的深偽影片，把樹德董事長吳宜叡的名字打錯。（樹德提供）

收納大廠樹德董事長親自發貨賣商品 假的

收納大廠樹德企業董事長吳宜叡被詐騙集團鎖定，利用AI生成影像與語音，透過一頁式購物平台，偽造其影音假推薦樹德收納產品，卻真盜用商標、銷售非樹德產品，該公司已向平台檢舉，並將採取法律途徑。

冒牌貨把名字都打錯

樹德公司指出，該部長達三分十一秒的AI生成短片，極盡情緒價值的煽動力，假冒吳宜叡本人娓娓道來，從第一代創辦人創業歷程，到他出國留學、公司歷經大火摧殘等公司發展歷程，故事內容參考大量網路新聞資料，不過仍然有多處露餡，像是把吳宜叡的名字打成「吳亦叡」；用了「制」造等簡體字，研判是用中國的AI生成技術，或直接由中國仿冒集團所操作。

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樹德公司表示，這部影片流傳後，不少經銷商都以為是真的，一般消費者在不知情的情況下，很可能遭詐騙取財或購買來路不明、品質低劣的產品。請民眾在網路看到有疑問的影片或圖文時，一律拒絕直接金援或匯款，未確實查證公司背景與來源時，千萬不要衝動性購買，也不輕易轉發疑似AI造假影片。

建議社群平台強化內控

吳宜叡建議，政府應強力要求社群平台強化內部控管，例如規範AI內容標示機制，否則詐團帳號多在廿四小時內就完成收網、轉移，等業者發現、政府查完，民眾早就被騙完了。

南投警方也提醒民眾，辨識AI影片可從幾個點可看出，包括嘴形不自然、影片邊緣會延遲與模糊，人物轉側臉或快速眨眼時，臉部出現閃爍或變形等。

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