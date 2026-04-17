有民團認為判太輕 難接受

聽判的女星郁芳（右）也指出，不管判幾年，對我們來講都是輕判。（記者翁靖祐攝）

保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死男童「剴剴」，兒福聯盟社工陳尚潔目睹剴剴身上有多處瘀傷，被認定反而幫劉彩萱找藉口安撫剴剴外婆，導致剴剴錯失救援機會，台北地院昨依過失致死罪判陳女兩年刑期。「兒少守護行動團體」總召張瓦力昨獲悉判決結果，以及藝人郁方等人，均認為判決刑度太輕，表示難以接受。

張瓦力說，聽到這個宣判結果，真的無法接受，太誇張了。她表示，自己聽說兒福一直對剴剴案相關人員進行施壓，而她也激動質問合議庭「請問法官、請問合議庭，你們是受到很大的壓力嗎？」

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張瓦力強調，在判決定讞前，他們會繼續堅持下去、絕對會幫剴剴討公道討到底；其身後的「剴剴戰士」也激動地吼著「司法不公」等語。

郁方：不管判幾年 都是輕判

郁方表示，剴剴案發生，讓社會大眾都得了創傷症候群，昨天的判決更加深了大家的憂鬱症，「不管判幾年，對我們來講都是輕判；就算今天只有判兩年，對兒盟來講、對陳尚潔的家人來講都是重判」。

郁方認為，兒盟是非營利組織，請不要用營利組織的概念去經營企業，呼籲兒盟沒有真誠道歉、改進前，不要再捐款。郁方並說，相信社會大眾，所有的小蝦米都會集合起來。

兒少守護行動團體總召張瓦力表示，對宣判結果「真的無法接受」，強調會續幫剴剴討公道。（記者翁靖祐攝）

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