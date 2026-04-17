衛福部：優化人力配置、平衡制度與專業

衛福部次長呂建德說，對於剴剴案相關社工判決結果，既經司法審理並作成判決，相關事實認定與法律責任予以尊重。（資料照）

剴剴案社工陳尚潔昨被台北地院依過失致死罪判刑兩年。衛福部次長呂建德表示，尊重法院判決，未來會持續優化社工人力配置、教育訓練與支持系統，提供第一線人員更穩定的執行環境。

呂建德表示，衛福部理解社會對兒少保護議題的高度關切，並關注第一線服務體系所承受的壓力與挑戰，且兒少保護工作本質高度複雜，需在制度支持與專業責任間取得平衡，以維持服務體系的公信力與專業品質。

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呂建德坦言，社工角色與責任範圍，因涉及制度運作與多重專業面向，仍有持續檢視與深化討論的必要，衛福部未來將在強化弱勢家庭支持與兒少安全保障的同時，持續優化社工人力配置、教育訓練與支持系統，提供第一線人員更穩定的執行環境，同時會持續廣納各界意見，檢討相關制度與機制。

兒福聯盟表示，兩年來不斷省思，若當時在服務流程與督導管理制度有所不同，是否就可早點識破保母的謊言，發現孩子遭受虐待的處境？其後全面檢視且修正涵蓋超過二十五種服務的工作流程，包含風險複判、異狀評估、兒虐辨識等，這一些改變雖然救不回剴剴，但兒盟會竭盡所能預防有下一個孩子受害。

台北市社會局表示，台北市於案件發生後，推動「縣市主責社工、收出養媒合機構及居托中心」三方共訪，減輕單一社工判斷壓力；也加強保母回流訓練、無依兒童出養前照顧比照寄養家庭條件，並增加出養前訪視頻率、提升全日托保母訪視頻率、辦理家長推薦優質保母計畫、辦理保母協力圈托育經驗交流，以及提供保母情緒調適輔導課程和轉介諮商服務等六項加強作為；配合中央政策，落實幼兒專責醫師制度，確保轉介案件均完成派案。

還有一訪視員涉偽造紀錄 還在偵辦

台北市議員苗博雅指出，案件中文山居家托育中心訪視員林心慈涉嫌偽造剴剴相關紀錄，目前偵辦中，但北市社會局並未作出行政處分。社會局長姚淑文表示會盡快對林姓訪視員進行行政調查，社會局去年五月召開會議時，林強調訪視時沒有看到瘀傷，因社會局無法進一步查證，故送檢調偵查。

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