第一線社工恐出現防禦性作為

男童剴剴遭保母虐死案，兒福聯盟社工陳尚潔涉過失致死，一審被判刑２年。 （資料照）

社工團體指社工是服務協助者角色 判決遺漏體系漏洞

剴剴案社工陳尚潔，昨天被一審法院依過失致死罪判刑二年，社工團體認為，這次判決對於社工來說是「極其沉重的時刻」，法院在此案採取社工具備「保證人地位」的立論，恐讓第一線工作者陷入不可承受之重，也遺漏了真正需要修補的體系漏洞。社工師公會全聯會強調，反對體制問題個人化，要求衛福部正視這次判決對社工界的衝擊；台北市社工工會則直言，法院所認為的社工日常實務，與社工的現場狀況有相當大的差距。

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社工師公會全聯會強調，剴剴一案的服務契約主體是「兒童福利聯盟」，機構理應負起最高督導與審核責任，但昨天的判決僅對第一線社工課以重刑，將系統性的資源缺失與組織管理失效全部歸於個人，對於陳尚潔個人實屬不公。

全聯會理事長吳玉琴說，社工在第一線通常是服務資源評估、連結的協助者角色，工作核心是陪伴與賦權，而非監控與偵查，法院卻將社工專業賦予為全能的「保證人地位」，恐將導致社工防禦性作為，使脆弱家庭失去真正的專業支持，全聯會也要求衛福部正視這次判決對社工界的衝擊，並積極防止收出養制度性缺口再發生。

兒福聯盟昨聲明，再次對剴剴說對不起，但遺憾社會安全網破碎，最後由第一線社工個人承擔全責。

台北市社工工會則表示，工會尊重法院在偽造文書上的一審判決，但過失致死認定、當事人的保證人地位、作為與結果之間的因果論證仍有討論空間，且工會對於法院在因果關係的判斷上感到遺憾，法院所認為社工的日常實務，與社工的現場狀況有相當大的差距。

台灣社會工作專業人員協會也指出，這次判決對社工專業群體來說極其沉重，專業義務必須建立在明確、合理且可操作的期待上，責任也應在其能力與可控範圍內被明確界定，而不應被無限擴張。

兒盟提到，對法院一審判決結果感到無比沉重，將尊重當事社工和律師是否上訴的決定，同時帶著警惕，繼續深耕服務每個孩子。

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