貪污判25年 宣判前拆電子腳環逃亡／中油前執行長徐漢 犯罪所得2160萬沒入

中油煉製事業部前執行長徐漢。（資料照）

宣判前棄保逃亡的中油煉製事業部前執行長徐漢，橋頭地院昨天上午依貪污治罪條例等共十一罪，判處徒刑廿五年、褫奪公權九年，沒入犯罪所得二千一百六十萬元；中油工程師黃榮泰、管理員陳俊佑、「白手套」劉睿麟等三名被告到庭聆聽判決，宣判後請回。另廿名被告二人起訴後死亡公訴不受理，一人自首免刑，其他均判有罪，全案可上訴。

判決指出，徐漢任職中油煉製事業部執行長期間有二億元以下採購案的權限，其經手的工程共有冰水機等十個標案，得標金額自三千萬元至一億九千九百萬元不等，總金額逾十億元，其中徐漢收賄總金額約一六八六萬餘元，另四七三萬餘元現金無法交代來源，合計犯罪所得二千一百六十萬元。

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前中油工務組管理員陳俊佑因與徐漢熟識，一再依徐漢指示向廠商索賄，負責轉交賄款、洩漏承辦標案秘密給廠商協助廠商綁標；工程師黃榮泰因徐漢承諾讓他升經理職位退休，配合浮報冰水機標案預算找廠商圍標；工程師張子房則聽從徐漢指示，向廠商索賄；負責驗收的經理歐文豐，則在有女陪侍的舞廳接受廠商招待，分別被判處二年六月至八年六月不等徒刑。

劉睿麟仗勢有徐漢撐腰，遊走在中油各科室之間、干涉中油內部採購流程，還擔任「白手套」，不僅浮報冰水機採購案的價額，更與徐漢共同收賄，犯罪所得高達上千萬元，經合議庭判處五年二月，褫奪公權四年。其餘涉案廠商人員則依其等犯罪情節分別量處徒刑七個月至七年不等，涉案公司則科處十八萬至五十萬元不等罰金。

5百萬保金沒入 發布通緝

徐漢三月十九日在屏東萬巒鄉拆卸電子腳環棄保逃亡，隔天已裁定沒入五百萬元保金，並發布通緝，昨未到庭聽判，法院依棄保潛逃罪向橋頭地檢署告發。

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