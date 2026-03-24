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    首頁 > 社會

    水上公墓旁火警射水爆炸 救災人員3傷

    2026/03/24 05:30 記者林宜樟／嘉義報導

    嘉義縣水上鄉三界村第十八號公墓附近一處私人土地，疑遭非法掩埋廢棄物，昨天凌晨兩點多發生火警，救災人員射水滅火時因土裡的不明物質發生爆炸，造成兩名消防隊員及一名替代役男受燒燙傷送醫；嘉義縣環保局表示，將採樣釐清是何種物質，並調查來源，追究不法情事。

    私地疑非法埋廢棄物

    嘉義縣環保局昨前往現場勘查，初步研判埋在土裡發生爆炸的是易燃性、禁水性的不明特殊物質，將採樣調查釐清；經查火警發生地點為私人土地，該處土地地主將土地租給他人，疑遭非法掩埋廢棄物，將進行調查；由於現場持續悶燒，環境部中區技術小組到場協助，持續使用檢測儀器評估，現場已設置警戒線，提醒民眾勿靠近。

    嘉義縣消防局昨凌晨兩點四十七分獲報，水上鄉第十八號公墓附近的土地發生火警，救災人員前往滅火，凌晨四點多射水時土裡不明物質發生爆炸，三十六歲、三十歲消防員分別有頸部及手部燒燙傷，十八歲替代役男臉部、頸部及手部有燒燙傷，緊急送醫救治。

    經治療，兩名消防隊員受傷較輕已離院，臉部大面積燒燙傷的替代役男在嘉義長庚醫院燒燙傷中心住院治療，嘉義縣長翁章梁與縣消防局長蔡建安前往醫院慰問役男，蔡建安並代表翁章梁到三和分隊慰問兩名受傷消防隊員。

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