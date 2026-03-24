醫美詐團 專家︰密醫用非法器材藥品風險高

橋頭地檢署獲報發動搜索，查扣相關資料及醫療器材。（記者蔡清華翻攝）

高雄檢警破獲以女子彭紫媛為首醫美詐騙集團，以流動工作室、自中國輸入的仿冒器材和藥品從事密醫行為，整形外科專科醫師提醒，非法醫材、藥品風險高，民眾進行醫學美容，務必先做功課查清楚診所及醫師的證照，否則可能為了省小錢造成嚴重的後果。

整形外科專科醫師徐永昌指出，坊間常聽到非醫療人員如外籍配偶使用非法進口的器材、藥物從事醫療美容的密醫行為，這些都要特別小心，一般醫療器材，以超音波治療儀為例，原廠會「鎖探頭」，若合法進口就能確保能量穩定的治療，若是使用違法器材，能量可能會不穩定，例如音波、電波有時會過高容易燙傷病人，或過低則效果不好，消費者就需承擔風險。

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至於非法藥品，徐永昌提醒，非合法進口的藥品打在身體沒有任何的保障，原廠不可能負責，甚至像肉毒桿菌的濃度有一定的比例，若劑量、濃度不同就會有不同的作用。以現在市面上很紅的「外泌體」而言，目前只能用在特定用途如「塗抹」在臉上做表面應用，可是有很多醫生會把它拿來打入皮膚下或加入點滴施打，增加使用的風險，再者，非法診所能否做到無菌要求，都要特別注意。

徐永昌建議，進行醫美前先確認清楚該診所、醫師是否有專業證照，使用的醫材和藥品，最好能提供原廠證明，另外，如果診所商業性太重，尤其一直推銷療程的都要小心。

台灣美容外科醫學會顧問、整形外科醫師曹賜斌亦提醒，進行醫學美容應重視醫師的技術和醫材的正當性與安全性，衛福部有可以查詢醫師的機制，可以確認該名醫師是否為專科醫師，尤其美容手術一定要由外科專科醫師才能執行；再者，也可以把醫師名字記下來，例如打電話到台灣美容外科醫學會詢問是否為合格會員，就相對有保障。

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