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    首頁 > 社會

    葉林傳不想戴電子手環 檢：應維持

    2026/03/21 05:30 記者翁靖祐／台北報導
    台北市議會副議長葉林傳被控修法圖利賭博電玩業者案，他昨出庭時，透過律師表達盼改用手機取代電子手環。（記者羅沛德攝）

    台北市議會副議長葉林傳被控修法圖利賭博電玩業者案，他昨出庭時，透過律師表達盼改用手機取代電子手環。（記者羅沛德攝）

    台北市議會國民黨籍副議長葉林傳，二〇二五年因涉及經營台北市中山區林森北路的「欣欣電子遊樂場」，甚至為此量身打造「落日條款」協助業者取得限制級營業級別證，被台北地檢署依圖利等罪起訴。台北地方法院昨天下午開庭審理本案，檢辯雙方在庭上共計聲請傳喚二十一名證人，其中一名便是昨天上午涉入詐取助理費，遭搜索約談的台北市國民黨籍議員李傅中武。

    圖利案開庭傳喚21證人

    遭搜索的李傅中武在列

    北院開庭時，由於葉林傳的境管及科技監控日期將屆，法官詢問檢辯雙方對於科控的意見，葉林傳再度透過辯護律師表達，對於延長科技監控時間沒有意見，但希望可以改用手機取代電子手環；檢方認為，諭令科技監控的理由仍未消滅，應維持科技監控。

    另由於李傅中武被控利用親友人頭詐取逾千萬元助理費，案情重大，且檢方後續偵辦尚未明朗，屆時李傅中武能否出庭作證或因他自己涉案而不得不「缺席」，待觀察。

    至於李傅中武在葉案中的角色，被指葉林傳當時疑利用其推動「落日條款」立法，李傅中武助葉林傳在議會質詢相關台北市政府官員，為此曾被檢方傳訊後獲請回，目前在此案中為證人身分。

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