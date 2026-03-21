為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    國民黨北市議員李傅中武涉貪 15年A逾千萬 涉詐領助理費 妻子、岳母等涉案 檢調搜索、偵訊

    2026/03/21 05:30 記者劉詠韻、甘孟霖／台北報導
    台北市國民黨籍市議員李傅中武（中）被控詐領逾千萬元助理費，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處兵分五路搜索，並將李傅中武等七人帶回訊問。（記者田裕華攝）

    台北市國民黨籍市議員李傅中武（中）被控詐領逾千萬元助理費，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處兵分五路搜索，並將李傅中武等七人帶回訊問。（記者田裕華攝）

    多名親友疑充當人頭 詐領薪資

    四連霸的台北市國民黨籍市議員李傅中武，被控詐領逾千萬元助理費，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處兵分五路，前往其市議會辦公室等搜索近四小時，帶走一個紙箱及數個信封文件，同時將李傅中武等七人帶回訊問；檢調初步掌握，李傅中武長達十五年來，疑以多名親友充作人頭助理、分段申報薪資規避審核，以此詐領助理費，全案朝貪污治罪條例「利用職務詐取財物」、刑法「偽造文書罪」方向偵辦。

    妻林金俐 曾任高金素梅經紀人

    涉案者還包括李傅中武妻子林金俐、妻舅與其配偶、岳母、妻子的姊姊與妻姊的兒子，其中林金俐是實際任職的助理；相關人經調查官初訊後，均以被告身分於深夜移送北檢複訊。林金俐進入政壇協助丈夫之前，曾長期擔任知名藝人、現任立委高金素梅的經紀人。

    台北市調處調查官約於昨天上午十一時左右抵達李傅中武的辦公室，下午三時許結束行動，除搜索所得事證，一併將李傅中武帶離議會，戴著口罩的李傅中武走出辦公室時不發一語。

    李傅中武利用親友人頭涉A助理費的事件曝光前，曾在去年七月底捲入台北市議會副議長葉林傳涉嫌的圖利案，葉林傳為護航欣欣電子遊藝場取得限制級資格，向台北市政府施壓，並找李傅中武在議會質詢，李傅中武經檢方訊傳後請回。

    李傅中武本次成為自己涉嫌不法案件的被告，據稱檢方偵辦範圍也是詐領助理費部分，並追查詐領助理費的千萬資金最終流向，至於是否另有他案或有無再查其與葉林傳圖利案的關聯性，有待了解。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播