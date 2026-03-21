國民黨北市議員李傅中武涉貪 15年A逾千萬 涉詐領助理費 妻子、岳母等涉案 檢調搜索、偵訊

台北市國民黨籍市議員李傅中武（中）被控詐領逾千萬元助理費，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處兵分五路搜索，並將李傅中武等七人帶回訊問。（記者田裕華攝）

多名親友疑充當人頭 詐領薪資

四連霸的台北市國民黨籍市議員李傅中武，被控詐領逾千萬元助理費，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處兵分五路，前往其市議會辦公室等搜索近四小時，帶走一個紙箱及數個信封文件，同時將李傅中武等七人帶回訊問；檢調初步掌握，李傅中武長達十五年來，疑以多名親友充作人頭助理、分段申報薪資規避審核，以此詐領助理費，全案朝貪污治罪條例「利用職務詐取財物」、刑法「偽造文書罪」方向偵辦。

妻林金俐 曾任高金素梅經紀人

涉案者還包括李傅中武妻子林金俐、妻舅與其配偶、岳母、妻子的姊姊與妻姊的兒子，其中林金俐是實際任職的助理；相關人經調查官初訊後，均以被告身分於深夜移送北檢複訊。林金俐進入政壇協助丈夫之前，曾長期擔任知名藝人、現任立委高金素梅的經紀人。

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台北市調處調查官約於昨天上午十一時左右抵達李傅中武的辦公室，下午三時許結束行動，除搜索所得事證，一併將李傅中武帶離議會，戴著口罩的李傅中武走出辦公室時不發一語。

李傅中武利用親友人頭涉A助理費的事件曝光前，曾在去年七月底捲入台北市議會副議長葉林傳涉嫌的圖利案，葉林傳為護航欣欣電子遊藝場取得限制級資格，向台北市政府施壓，並找李傅中武在議會質詢，李傅中武經檢方訊傳後請回。

李傅中武本次成為自己涉嫌不法案件的被告，據稱檢方偵辦範圍也是詐領助理費部分，並追查詐領助理費的千萬資金最終流向，至於是否另有他案或有無再查其與葉林傳圖利案的關聯性，有待了解。

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