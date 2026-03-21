李傅中武黑白通吃 黑衣人之亂、葉林傳圖利都有角色

台北市議員李傅中武議會辦公室遭檢調單位搜索，經過四小時的搜索後，李傅中武被檢調人員帶走進行複訊。 （記者田裕華攝）

台北市國民黨籍議員李傅中武涉Ａ助理費，檢方昨指揮調查官前往其市議會辦公室搜索近四小時後，帶回偵辦。李傅中武過去曾任警察，黑白兩道通吃，去年拜把哥們葉林傳涉嫌經營賭博電玩及圖利自己被起訴時，爆出葉除以各種手段向市政府施壓，還找李傅中武透過議會質詢手法，強硬要求市府人員讓相關條文修正案闖關通過，以利葉林傳取得欣欣電子遊戲場的限制級營業證，不過查無李傅中武涉該案圖利的確證。

形象頗具爭議的李傅中武，還曾扯上引發民眾譁然的台北市松山警分局中崙派出所「黑衣人之亂」事件，事發於二〇二一年間，當時一群黑衣人闖入中崙所砸毀電腦，同年四月廿二日，上演令人傻眼的警察與黑衣人公開握手和解大戲，隨後傳出幕後疑有黑道民代幫忙「喬事」。

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後來台北市政府專案調查內容提到，當天分局安排警方與黑衣人公開大和解，係由台北市議員李傅中武建議，他還將時任松山警分局長林志誠及其他主管找至辦公室，表示「是不是兩方道歉、還是教官道歉的畫面，是比較好的新聞處理」。不過李傅中武對外稱，他是以議會警政衛生小組召集人身分請警方說明案情，未要求警方向黑衣人道歉。

過去傳出因結拜關係而被封為台北市議會「五虎將」的議員，除了李傅中武與副議長葉林傳，還有國民黨籍議員陳重文、李芳儒及前議員陳彥伯，因陳彥伯競選連任失利，「五虎將」變成「四小福」，接著陳重文、葉林傳又接連涉入台智光弊案及限制級電子遊戲場圖利案，如今李傅中武也捲入涉嫌詐領助理費案，「四小福」僅剩李芳儒未涉入刑事案件。

議會四小福 剩李芳儒沒出事

「四小福」之一的陳重文在台智光弊案中，被控收賄近千萬元，向市府施壓提高警用監視器預算。過去議會圈長久以來都盛傳「四小福」常互相幫助，也常在葉林傳的議會辦公室聊天、喬事，顯見四人的好交情。

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