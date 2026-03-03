盤商詐大湖20餘莓農 吞3百萬

警方將葉姓男子拘捕到案。 （警方提供）

苗栗縣大湖草莓時逢產季，卻發生廿多名莓農遭詐騙、損失近三百萬元鮮果情形；警方循線將從事水果盤商的五十歲犯嫌葉姓男子拘提到案，查出他因財務困難，遂詐騙鮮果轉賣牟利，另有彰化、嘉義及雲林縣市農友受害，全案依詐欺罪嫌送辦。

葉姓男子上個月在大湖地區收購草莓鮮果，宣稱不挑選果實尺寸大小、全面收購，獲不少莓農信賴；葉男二月初正常支付貨款，載走草莓，未料二月中即以春節將至、銀行作業繁忙或未營業為藉口，未依約支付貨款、變更聯絡方式，甚至失聯。

大湖警分局於二月廿七日接獲一名農友報案，損失約十萬元，陸續又有農友反映，立即展開調查並報請苗栗地檢署指揮偵辦，經調閱各地監視系統，研判葉男早有預謀，不使用自己的車子、手機，由友人接應到桃園市租屋，與桃園市警方合作將他拘捕到案，扣得身上的十多萬元現金。

警方查出，葉男是台中市水果盤商，了解批發流程且有銷售管道，他因財務發生困難，遂詐騙鮮果轉賣牟利，警方同時也已通知相關協助販售、載運草莓的人到案接受調查。

警方初步統計受害莓農達廿多人，遍及大湖、獅潭、苗栗、銅鑼等地區，有莓農一次就受騙上千台斤的量；以批發價每公斤二百元到四百元計算，被害莓農的總損失近三百萬元。另有彰化、嘉義及雲林縣市農友受害，待後續偵辦釐清。

大湖警分局呼籲，時逢草莓產季，交易熱絡，農友進行大宗農產品交易時，除依既有交易習慣外，仍應審慎查核交易對象背景及聯絡方式，並妥善保存交易紀錄與相關對話內容。如遇對方收貨後失聯、臨時更換聯絡方式或聯繫異常等情形，應提高警覺，儘速向警察機關報案，或撥打一六五反詐騙專線諮詢，以保障自身辛勞成果。

