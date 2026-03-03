太子洗錢集團資產 查扣法拍 四大神獸之一馬王1.35億落槌

超跑四大神獸的「蛙王」Porsche 918 Spyder5600萬元拍出。（記者廖振輝攝）

台北地檢署偵辦太子集團在台洗錢、詐欺案，昨上午於警察專科學校公開拍賣查扣的卅三輛名車，全場焦點落在素有「馬王」之稱的法拉利旗艦超跑Ferrari LaFerrari，最終以一．三五億拍出，創下台灣司法拍賣史上單一車輛最高紀錄。

買家激烈競價 蟹老闆拍下

昨日拍賣會由保時捷車款揭開序幕，「四大神獸」之一，被譽為「蛙王」的Porsche 918 Spyder以五千六百萬元落槌，引發全場驚呼。備受矚目的法拉利「馬王」Ferrari LaFerrari壓軸登場，在多方神祕買家激烈競價下，最終由知名外匯車商、弘達國際汽車董事長、人稱「蟹老闆」的謝瑞益以一．三五億成交，將現場氣氛推至最高點。

謝瑞益表示，「這台是保值神獸，應該也不會賠太多錢」，但對未能標得「蛙王」仍感可惜。

山豬王等9高價名車 流標

本次拍賣高潮迭起，但仍有九輛高價名車流標，包括「四大神獸」之一的「山豬王」Bugatti Chiron Sport，原本有車商預估拍定價會達二億元，但開拍起標九千五百萬元，無人喊價，最後流標。「四大神獸」之一McLaren P1起標價為七千萬元，同樣無人喊價而流標。另七標高價與中價車款亦未順利拍出。

此次拍賣共為國庫挹注約四．三六億元，北檢並持續與美國、帛琉等國合作追查太子集團跨境不法資金。

行政執行署台北分署昨受託拍賣太子集團案查扣的33輛名車，包括備受全球收藏家矚目的「四大神獸」等頂級超跑，法拉利「馬王」Ferrari LaFerrar（左）1.35億天價落槌。（記者廖振輝攝）

