為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    太子洗錢集團資產 查扣法拍 四大神獸之一馬王1.35億落槌

    2026/03/03 05:30 記者劉詠韻／台北報導
    超跑四大神獸的「蛙王」Porsche 918 Spyder5600萬元拍出。（記者廖振輝攝）

    超跑四大神獸的「蛙王」Porsche 918 Spyder5600萬元拍出。（記者廖振輝攝）

    台北地檢署偵辦太子集團在台洗錢、詐欺案，昨上午於警察專科學校公開拍賣查扣的卅三輛名車，全場焦點落在素有「馬王」之稱的法拉利旗艦超跑Ferrari LaFerrari，最終以一．三五億拍出，創下台灣司法拍賣史上單一車輛最高紀錄。

    買家激烈競價 蟹老闆拍下

    昨日拍賣會由保時捷車款揭開序幕，「四大神獸」之一，被譽為「蛙王」的Porsche 918 Spyder以五千六百萬元落槌，引發全場驚呼。備受矚目的法拉利「馬王」Ferrari LaFerrari壓軸登場，在多方神祕買家激烈競價下，最終由知名外匯車商、弘達國際汽車董事長、人稱「蟹老闆」的謝瑞益以一．三五億成交，將現場氣氛推至最高點。

    謝瑞益表示，「這台是保值神獸，應該也不會賠太多錢」，但對未能標得「蛙王」仍感可惜。

    山豬王等9高價名車 流標

    本次拍賣高潮迭起，但仍有九輛高價名車流標，包括「四大神獸」之一的「山豬王」Bugatti Chiron Sport，原本有車商預估拍定價會達二億元，但開拍起標九千五百萬元，無人喊價，最後流標。「四大神獸」之一McLaren P1起標價為七千萬元，同樣無人喊價而流標。另七標高價與中價車款亦未順利拍出。

    此次拍賣共為國庫挹注約四．三六億元，北檢並持續與美國、帛琉等國合作追查太子集團跨境不法資金。

    行政執行署台北分署昨受託拍賣太子集團案查扣的33輛名車，包括備受全球收藏家矚目的「四大神獸」等頂級超跑，法拉利「馬王」Ferrari LaFerrar（左）1.35億天價落槌。（記者廖振輝攝）

    行政執行署台北分署昨受託拍賣太子集團案查扣的33輛名車，包括備受全球收藏家矚目的「四大神獸」等頂級超跑，法拉利「馬王」Ferrari LaFerrar（左）1.35億天價落槌。（記者廖振輝攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播