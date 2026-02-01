別把孩子當衝突替代品 勿忘求助

救護人員趕往時，陳女情緒激動被強制送醫。（民眾提供）

台中市西區昨天凌晨發生陳姓女子餵食三歲、八歲兩名年幼兒藥物，送醫均不治的家庭悲劇。靜宜大學社工及兒少福利系兼任講師林武雄表示，攜子自殺家長特徵常見為女性、育有年幼孩子，以及發生婚姻衝突等，但難有徵兆，也難以預防，常在壓力太大無法負擔、擔心孩子沒人照顧，或是憂心自己死後孩子遭受不好待遇等情下發生憾事，但也不只媽媽會如此，也有爸爸，甚至一家人走上絕路。

林武雄說，這些家長有時在事前會向朋友或在網路上傾訴，提醒周遭親友多加留意關懷，民眾一旦發現不對勁，能幫他們一把，也呼籲家長，孩子也有其生命權，小孩是無辜的，不要把小孩當成衝突的替代品。

孩子有生命權

台中市山海屯國際生命線協會主任吳家珏指出，對於有輕生尋短念頭的民眾，要讓他知道有人願陪伴他、自己並不孤單，包括一九九五（你救救我）、衛福部安心專線（一九二五）、張老師專線（一九八〇）等均可求助、諮商，專線志工也會連結相關支援包括急難救助、婚姻、育兒、心理等諮商。

台中市社會局表示，若民眾因重大家庭變故或突發事件，導致經濟陷困、家庭成員有受照顧及教養需求時，可尋求家庭福利服務中心協助，連結經濟補助與相關資源。

本案中的母親想輕生，涉先餵藥殺害兩名孩子。律師李學鏞對此指出，兩名孩童年幼，難以有表達自主權益的能力，所以未來司法審判時，陳女若要主張是「謀為同死」的加工自殺行為，會相當困難，這是典型利用兒童「無法抗拒」殺人，應依殺人罪論處，檢察官起訴時，也會依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑二分之一。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925（依舊愛我）

生命線協談專線：1995。

婦幼保護專線：113

