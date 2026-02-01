不論何因 對孩子下手就是殺人

台中市昨發生人倫慘劇，31歲陳姓女子疑餵食2名3歲及8歲兒子不明藥物，2名幼子送醫不治。（記者廖耀東翻攝）

新北殺二孩母親 以故意殺童判刑

台中市西區昨日凌晨驚傳人倫悲劇，一名母親涉餵食三歲、八歲親生兒子不明藥物，導致兩名稚子不幸身亡，發生這起案件後，讓人想起兩年前震驚全台的新北市新店區碧潭溺殺雙女案，該案由台北地院國民法庭審理後，認定溺殺雙女的簡姓女子出於報復心態殺害骨肉，依「成年人故意殺害兒童罪」判處十六年六月徒刑。

法界人士說，即使家長自己想輕生，先對孩子下殺手，最後一定是以殺人重罪論處，且殺害兒少還要加重其刑，法律上不會輕縱。

碧潭溺殺雙女案的被告是卅六歲的中國籍簡姓女子，二〇二四年七月帶著十歲與八歲女兒前往碧潭，假借拍照留念名義誘騙女兒下水，隨後冷血放手任由女兒遭水流沖走溺斃，自己獨自回到岸上。

經查，簡女十二年前嫁給台籍白姓丈夫，婚後兼顧家務與工作，二〇二二年因左眼失明，返台與公婆同住新北市，因生活瑣事，婆媳衝突積怨已久，最終對親生骨肉痛下殺手。

國民法庭審理時，簡女主張自首，且全程配合調查，符合刑法第六十條自首減刑條件，而她長期受抑鬱及家庭等壓力影響，但案後已接受治療，具社會復歸可能；丈夫白男亦透過司法修復達成和解，懇請國民法官從輕量刑。

檢方認為，簡女案發前帶走孩子護照，具控制與辨識能力；監視器的影像也否定其入水自殺說法，痛斥其手段與動機惡劣，疾病僅具間接影響，生活困境不足以減刑，修復式司法對已逝孩子無效，建請重判。

國民法庭審理後，認定殺害無辜子女，手段惡性重大，依成年人故意殺害兒童罪判刑十六年六月；目前案件上訴至高等法院審理中。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925（依舊愛我）

生命線協談專線：1995。

婦幼保護專線：113

