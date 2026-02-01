母子曾被前夫家暴 媽淪加害人

陳女的男友也到相驗現場。（記者許國楨攝）

二孩二個爸 雙親輪顧長子

台中市昨天凌晨發生人倫悲劇，近期情緒不穩定的三十一歲陳姓女子，疑餵食三歲及八歲兒子不明藥物後，兩名幼子送醫不治，自己也欲輕生，被趕來的友人和警、消架住，使用束帶保護後強制就醫。據了解，陳女的長子是與前夫所生，曾被生父不當管教，陳女也有被前夫家暴的紀錄，離婚後與現任男友同居，再生下目前三歲的次子。

據了解，陳女離婚時，長子是由前夫與她輪流照顧，之前一段時間，長子都住在父親住處，最近放寒假才被接至陳女租處與媽媽同住，沒想到接手照料長子的陳女，對兩名兒子犯下無法挽回的犯行，才被接到母親住所未幾日的長子同遭不測。

請繼續往下閱讀...

寒假才轉到母家 8歲孩遇劫

據了解，陳女與長子遭前夫家暴事件，台中市社會局有列案輔導、關懷。目前陳女沒有工作，多數時間是在家照顧孩子。她跟女性友人提到近來與男友因故發生爭執，且吵到快分手，檢警正進一步了解，陳女與男友之間發生了什麼事故，以及是否與陳女做出激烈行為有關連性，以利解析陳女犯案的確切動機。

台中市社會局獲知事件後，已指派社工協助家屬，後續將配合檢警偵辦。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925（依舊愛我）

生命線協談專線：1995。

婦幼保護專線：113

陳女前任丈夫也是8歲童生父（咖啡色外套）現身殯儀館。（記者許國楨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法