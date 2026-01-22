為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    「滿堂紅」董座洗錢案 再搜7公司 聲押3人

    2026/01/22 05:30 記者王定傳、吳昇儒／台北報導
    滿堂紅董座洗錢案第2波搜索

    滿堂紅董座洗錢案第2波搜索

    知名連鎖麻辣火鍋「滿堂紅」餐飲總公司負責人蔡閔如，涉與跨國假投資詐欺集團合作，利用旗下九家公司協助詐團洗錢，台北地檢署去年十一月啟動第一波搜索行動，將蔡閔如聲押禁見獲准後，再追查發現，有七家公司與滿堂紅合作幫詐團洗錢，賺取一％報酬，前天再指揮警方兵分十四路展開第二波搜索，約談七家公司實際負責人，包含蔡閔如的表弟雷智翔。

    檢方昨晚複訊後，依洗錢防制法等罪聲押禁見富比高數碼及台灣森源林業公司實際負責人雷智翔、仜川及釧瓏公司實際負責人何居易及旺紅公司實際負責人牟得真共三人；另，荃冠公司負責人張琴芳、金華苑公司負責人詹軒文與旺紅公司另一名負責人莊金鵬，各獲五十萬元交保、限制出境出海及住居。

    檢警調查，去年四月至八月，有詐團以假投資為由，騙走十八名被害人共九億餘元，追查贓款流向時發現，有一億多元匯至滿堂紅等十四家公司，其中九家公司由蔡女實質掌控，懷疑蔡女涉以開虛假發票等方式，助詐團將黑錢洗白，將款項交給詐團並抽取一成佣金。

    去年十一月間，檢警發動第一波搜索，訊後聲押禁見蔡女獲准，蔡的表弟雷智翔當時也被約談，訊後獲五十萬元交保。進一步追查發現，有七家公司涉與滿堂紅合作，利用公司帳戶幫詐團收款，再以現金提領方式交給蔡閔如。

    檢察官陳雅詩廿日指揮刑事局電信偵查二隊、 台北市警察局中正一分局 、 中山分局等單位發動第二波行動，拘提富比高數碼及台灣森源林業公司實際負責人雷智翔、仜川及釧瓏公司實際負責人何居易、荃冠公司負責人張琴芳、金華苑公司負責人詹軒文、旺紅公司實際負責人牟得真及莊金鵬等八人到案。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

