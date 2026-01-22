為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    母女遭詐千萬輕生》首件民賠判2車手賠216萬

    2026/01/22 05:30 記者劉詠韻／台北報導
    內湖母女遭詐千萬輕生，首件民賠判2車手賠216萬。（資料照）

    內湖母女遭詐千萬輕生，首件民賠判2車手賠216萬。（資料照）

    住在台北市內湖區的一名婦人與其女兒，掉入假投資陷阱遭詐一千二百萬元，前年走上絕路。婦人的曾姓兒子向其中五名車手提告，合計共求償四百六十一萬元，士林地院審理期間，曾男與其中三名車手達成和解，至於鄭姓及顏姓兩名車手未出庭，法官判決兩人應賠償各自向曾母收取的兩百萬元及十六萬元，此亦是此案首件民事賠償判決，可再上訴。

    3車手達成和解 本案尚有其他車手

    該詐團在臉書投放不實廣告，冒用投資型YouTuber「柴鼠兄弟」名義誘騙民眾。受害婦人點擊廣告，被要求加入LINE好友及下載虛假投資App「長紅E點通」；婦人遭誘騙拿錢投資後，詐團多次派車手向婦人收取現金，被害人前後付款一千二百萬元。

    婦人與女兒後來輕生，兒子曾男向其中的鄭姓、顏姓、李姓、滕姓及黃姓五名車手提告，因他們分別向其母親取款二百萬元、十六萬元、五十萬元、五十五萬元及一百四十萬元，合計求償四百六十一萬元。

    其中，鄭、顏兩人未出庭，也未具狀表明願賠償，另三名車手與曾男達成和解。法院審理後認為，鄭、顏確實參與詐團並實際收款，兩人須就各自就所經手款項，負擔賠償責任，依此判決二人各賠償二百萬元及十六萬元。

    據了解，本案尚有其他取款車手，不排除後續還會有民事求償官司。

