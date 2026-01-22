為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    女兒偷賣房 兒子騙光老本／86歲老母親打官司自救

    2026/01/22 05:30 記者蔡彰盛／新竹報導
    養兒防老的傳統觀念面臨考驗。新北市八十六歲陳姓老婦先被女兒盜賣林口房產，兒子說要接她到新竹安養晚年，她匯出僅剩的一六七萬元後，竟遭兒子棄養還趕出租屋處，憤而向新竹地院提告要孽子還錢，法官如數判准。（圖為1名老婦人拄著柺杖獨自走過公園的背影，非新聞事件當事人）

    養兒「妨」老！高齡八十六歲的新北市陳姓老婦先是被女兒盜賣林口的房產，兒子說要接她到新竹安養晚年，她匯出僅剩的一六七萬元後，竟遭兒子棄養還趕出租屋處，憤而向新竹地院提告要孽子還錢，法官如數判准。

    都說會好好照顧媽媽…

    陳婦說，因兒子承諾要照顧她，她才在二〇二三年十一月將僅剩存款一六七萬元匯給兒子，事後兒子卻將她安置在租屋處獨自生活，房租及生活費還是她自行以每月退休俸支付，兒子僅約每週一至兩次前往探望、極少次數偕同散步及陪同就醫而已。

    兒竟退租 讓媽流離失所

    前年四月三日大地震時，兒子對她不聞不問，她一人在租屋處驚嚇大哭、四處求救。兒子更趁她在當月下旬返回台北處理事務之際，擅將房屋退租，並限她在當年六月前清空屋內物品，還要跟她拿處理費，因而使她流離失所、無處可去。最後陳婦住進新北市三峽的安養院，提告要求孽子返還一六七萬元。

    陳婦弟弟證稱，先前外甥女告訴母親跟她住，說會好好照顧媽媽，結果竟把姊姊在林口的房子偷偷賣掉，把錢全部拿走，姊姊難過之際，當兒子說要跟她住的時候，姊姊很高興，要他把一六七萬元匯給外甥。法官認定陳婦主張與兒子約定共同居住、照顧她，作為贈與金錢一事，應非虛構，可採信。

    法官判孽子把錢吐回

    法官認為，陳婦主張贈與金錢給兒子時，約定附有應同住照顧她的負擔，兒子受贈拿到錢後，卻未履行負擔，且未善盡扶養義務，因此陳婦決定撤銷贈與要求返回款項有理由，應准許。判陳男返還一六七萬元給母親。

