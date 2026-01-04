借錢付遺產稅 報酬千萬／面交25次 3444萬詐光光

（刑事局提供）

從事批發生意的楊姓男子，去年透過網路交友結識暱稱「翁心怡」的女性友人後，對方佯稱要處理亡故親屬遺留的存款和房產，需要過戶房產、繼承遺產等相關費用及代書費，若借錢給她，事成後會給予豐厚的千萬元酬謝。楊男信以為真，以面交方式陸續借給對方高達三四四四萬元，後來心生疑竇，要求一起赴銀行對帳，對方隨即人間蒸發，始知受騙報警，全案正由警方偵辦中。

批發商網路交友結識女子

刑事警察局表示，去年九月間，楊男透過網路交友認識女子「翁心怡」，之後雙方以通訊軟體LINE話家常，不久對方表示家中有親屬亡故，死亡親屬有一棟房產、以及銀行帳戶內有存款三八〇〇萬元，因國稅局表示要繼承這些遺產，必須繳交手續費三八六萬元，希望楊男能借錢給她，待完成相關手續，繼承房產和存款後，便立即還錢，另給予一千萬元酬謝。

要求對帳 人就不見了

楊男不疑有他，二人相約碰面後，楊交付手續需要的費用給對方，對方則給他一張假本票；後來對方又以銀行需要等值的抵押金才能取得遺產等各種理由，讓楊男陸陸續續面交現金，直至上月中旬，總計面交廿五次，金額達三四四四萬元。

不久，對方又向楊男借錢，這次楊男有警覺，要求對方先償還之前借出的款項，並相約前往銀行對帳，以了解是否真有該筆遺產時，對方就消失無蹤，楊男查詢銀行確認被騙後，向警方報案。

刑事局表示，詐團常假冒親朋好友、遺產律師或資深代書，聲稱其委託人（通常為大富豪或無子嗣長輩）留下一筆價值數億的精華區土地或房產，因繼承手續繁瑣，急需一筆資金「借錢墊付」遺產稅、印花稅或地政規費，並承諾過戶後給予豐厚報酬，遂行設局行騙，研判此案應是「假交友」衍生的詐騙案。

