為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    借錢付遺產稅 報酬千萬／面交25次 3444萬詐光光

    2026/01/04 05:30 記者邱俊福／台北報導
    （刑事局提供）

    （刑事局提供）

    從事批發生意的楊姓男子，去年透過網路交友結識暱稱「翁心怡」的女性友人後，對方佯稱要處理亡故親屬遺留的存款和房產，需要過戶房產、繼承遺產等相關費用及代書費，若借錢給她，事成後會給予豐厚的千萬元酬謝。楊男信以為真，以面交方式陸續借給對方高達三四四四萬元，後來心生疑竇，要求一起赴銀行對帳，對方隨即人間蒸發，始知受騙報警，全案正由警方偵辦中。

    批發商網路交友結識女子

    刑事警察局表示，去年九月間，楊男透過網路交友認識女子「翁心怡」，之後雙方以通訊軟體LINE話家常，不久對方表示家中有親屬亡故，死亡親屬有一棟房產、以及銀行帳戶內有存款三八〇〇萬元，因國稅局表示要繼承這些遺產，必須繳交手續費三八六萬元，希望楊男能借錢給她，待完成相關手續，繼承房產和存款後，便立即還錢，另給予一千萬元酬謝。

    要求對帳 人就不見了

    楊男不疑有他，二人相約碰面後，楊交付手續需要的費用給對方，對方則給他一張假本票；後來對方又以銀行需要等值的抵押金才能取得遺產等各種理由，讓楊男陸陸續續面交現金，直至上月中旬，總計面交廿五次，金額達三四四四萬元。

    不久，對方又向楊男借錢，這次楊男有警覺，要求對方先償還之前借出的款項，並相約前往銀行對帳，以了解是否真有該筆遺產時，對方就消失無蹤，楊男查詢銀行確認被騙後，向警方報案。

    刑事局表示，詐團常假冒親朋好友、遺產律師或資深代書，聲稱其委託人（通常為大富豪或無子嗣長輩）留下一筆價值數億的精華區土地或房產，因繼承手續繁瑣，急需一筆資金「借錢墊付」遺產稅、印花稅或地政規費，並承諾過戶後給予豐厚報酬，遂行設局行騙，研判此案應是「假交友」衍生的詐騙案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播