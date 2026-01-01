洗錢225億恐逃 雨刷3千萬交保檢抗告

蔡政宜3000萬元交保獲釋，檢方提出抗告。（讀者提供）

曾因職棒假球弊案被判刑入獄、綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜，因涉二百多億元跨境洗錢案，被橋頭地檢署起訴求處十年重刑，經地院裁定三千萬元交保，檢方不服昨天提起抗告。

據了解，蔡政宜之前涉及假球簽賭案判刑入獄，並自二〇二〇年起從事跨國洗錢，去年五月間，檢警展開收網行動，查獲多名集團成員，並於八月卅一日在桃園機場拘提欲出境的蔡到案，向法院聲請羈押禁見獲准。

辦案人員在蔡政宜位於嘉義、高雄等豪華住所，查扣愛馬仕、香奈兒等精品包八十五個，另有勞力士名錶、珠寶，及其名下不動產和現金價值一億七千多萬元。檢警初估蔡政宜涉洗錢金額高達新台幣二百廿五億元，從中不法獲利一億九千多萬元。

檢方日前依涉嫌洗錢防治法等罪起訴，並求處蔡政宜有期徒刑十年，移審法院接押後，法官前天裁定三千萬元交保，並限制住居、出境、出海、電子監控。不過，檢方認為蔡有逃亡之虞，昨天下午向高雄高分院提起抗告，要求撤銷發回或裁定羈押。

此外，蔡政宜透過中國籍妻子唐斯蓉指揮洗錢集團成員，在馬來西亞、越南等地成立水房，操作洗錢，唐斯蓉已出境逃亡，檢方通緝中。

