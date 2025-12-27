中科院2億標案 工程師涉洩密起訴

中科院「鵬園院區（屏東九鵬基地）驚爆標案機密外洩。（資料照）

前金拿8萬 約定後謝7％工程款

國家中山科學研究院卅六歲工程師林睿彬涉嫌與光電廠商掛鉤，為讓廠商順利取得兩億元工程標案，竟洩漏招標圖說、廠商資格、專案進度等資訊，廠商除了給予八萬元酬金，順利得標另有七％後謝金等條件，但因標案資料外流被外界知悉，且有執法機關介入調查，中科院遂將標案下架，廠商並未取得標案。桃園地檢署昨日偵結，分別依洩密、背信未遂等罪嫌起訴林男等四人，並求處一年到二年六月不等徒刑。

洩鵬園院區監指網電工程資料

林男為中科院資訊通訊研究所聯安計畫專案管理組技術師，負責中科院鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程標案相關業務，標案核定金額兩億一千五百萬元，而且需特定廠商資格才能投標。

起訴指出，林男先是經由光電廠商五十一歲彭姓總工程師引介，結識另家光電公司六十八歲陳姓負責人及五十六歲陳姓協理，兩人為順利取得鵬園院區工程標案，要求林男提供尚未公開的招標圖說、廠商資格、專案進度等資訊，並允諾支付每份標案資料八萬元或筆電等財物作為閱覽費，另與林男約定待得標後再行支付標案金額七％當作後謝金，並將工程下包給予林男合作的工班，另由彭男擔任工程總工程師等條件。

起訴指出，林男今年四月起，數次將尚未公開且去除中科院浮水印的標案資料交付，藉此幫助廠商取得標案，後因鵬園院區工程標案資料外流為外界知悉且經執法機關調查，中科院將標案下架，廠商未能順利得標。案由桃園地檢署肅貪專組檢察官賴穎穎指揮調查局國家安全維護工作站及新北市憲兵隊偵辦，九月發動搜索，傳喚林男到案聲押獲准，比對林男手機、筆電等電磁紀錄後，發現陳姓負責人、陳姓協理及彭男等人均涉嫌。

檢方認為，林男等四人涉嫌洩密、背信未遂，林男另涉非公務員洩漏國防以外秘密罪，起訴後建請法院分別對林男、陳姓協理、陳姓負責人、彭男處刑二年六月、二年、一年六月、一年。

