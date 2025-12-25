北捷連續攻擊》張文是宅男 愛看「轉世」動漫

警方正設法破解遭張文燒毀的電競筆電。 （記者王冠仁翻攝）

警方偵辦隨機殺人案，為釐清凶手張文犯案動機，清查他的背景、交友、休閒活動，發現他曾上網玩角色扮演手機遊戲，也喜歡看「轉世」動漫，宛如宅男。警方認為他可能接觸過暴力或射擊類型的遊戲，不排除他焚毀的電競型筆記型電腦藏有「秘密」，無奈筆電硬碟加密，不易破解，警方除找專業廠商幫忙，也同步嘗試以「暴力方式」破解，試圖勾勒案情全貌。

警方說，目前查扣到張文的電競筆電與兩台平板電腦，透過其平板，發現他曾大量瀏覽鄭捷事件新聞，也玩一款以女性角色為主的角色扮演手遊「地平線行者」（Horizon Walker），還有動漫「無職轉生，到了異世界就拿出真本事」，這是描述在生活中沒希望、沒目標的主角，出車禍死亡後轉生到異世界的故事。

警方認為，張文筆電是「殺人計畫黑盒子」，可能有更多詳細內容與資料，他雖然焚毀筆電，但硬碟仍可正常運作，警方拆下硬碟送交刑事局設法還原。不過，硬碟有「BitLocker」加密技術，若硬碟被拆下、連接到另台電腦，就無法直接讀取資料。警方曾向廠商求助，尚無具體進展。

對此，警方同步決定以暴力手段嘗試破解，但必須輸入一組四十八位數密碼，其排列組合相當於十的四十八次方，警方以電腦運算來猜密碼，破解難度極高。

警方昨也發現，張文還曾透過訂房網站預定另家旅館，但因沒付款遭取消訂單。警方推判，張文籌劃犯案時，起先沒明確時間點，因此以中山站為中心，最終以「距離」為首要考量，選擇中山站附的這處旅館。

專案小組成員還說，張文的租屋處異常乾淨整潔，不僅沒有個人物品，隨身衣物也剩沒幾件，完全不像是長期生活的模樣。他在房內自製汽油彈時，可能為避免剩餘汽油味道外洩，曾一度藏放在冰箱中，空冰箱全是汽油味；他還將衣櫃縫隙貼滿膠帶，也可能是為避免製汽油彈時讓其他衣服沾上汽油味。

台北市警局昨派鑑識人員到張文先後縱火、殺人的六處地點，以雷射掃描儀擷取案發現場空間、環境及物件立體座標及影像，完整保存現場狀況，以利後續還原犯罪過程。

