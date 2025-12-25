為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北捷連續攻擊》張文是宅男 愛看「轉世」動漫

    2025/12/25 05:30 記者王冠仁、姚岳宏／台北報導
    警方正設法破解遭張文燒毀的電競筆電。 （記者王冠仁翻攝）

    警方正設法破解遭張文燒毀的電競筆電。 （記者王冠仁翻攝）

    警方偵辦隨機殺人案，為釐清凶手張文犯案動機，清查他的背景、交友、休閒活動，發現他曾上網玩角色扮演手機遊戲，也喜歡看「轉世」動漫，宛如宅男。警方認為他可能接觸過暴力或射擊類型的遊戲，不排除他焚毀的電競型筆記型電腦藏有「秘密」，無奈筆電硬碟加密，不易破解，警方除找專業廠商幫忙，也同步嘗試以「暴力方式」破解，試圖勾勒案情全貌。

    警試圖暴力破解關鍵筆電

    警方說，目前查扣到張文的電競筆電與兩台平板電腦，透過其平板，發現他曾大量瀏覽鄭捷事件新聞，也玩一款以女性角色為主的角色扮演手遊「地平線行者」（Horizon Walker），還有動漫「無職轉生，到了異世界就拿出真本事」，這是描述在生活中沒希望、沒目標的主角，出車禍死亡後轉生到異世界的故事。

    警方認為，張文筆電是「殺人計畫黑盒子」，可能有更多詳細內容與資料，他雖然焚毀筆電，但硬碟仍可正常運作，警方拆下硬碟送交刑事局設法還原。不過，硬碟有「BitLocker」加密技術，若硬碟被拆下、連接到另台電腦，就無法直接讀取資料。警方曾向廠商求助，尚無具體進展。

    對此，警方同步決定以暴力手段嘗試破解，但必須輸入一組四十八位數密碼，其排列組合相當於十的四十八次方，警方以電腦運算來猜密碼，破解難度極高。

    警方昨也發現，張文還曾透過訂房網站預定另家旅館，但因沒付款遭取消訂單。警方推判，張文籌劃犯案時，起先沒明確時間點，因此以中山站為中心，最終以「距離」為首要考量，選擇中山站附的這處旅館。

    專案小組成員還說，張文的租屋處異常乾淨整潔，不僅沒有個人物品，隨身衣物也剩沒幾件，完全不像是長期生活的模樣。他在房內自製汽油彈時，可能為避免剩餘汽油味道外洩，曾一度藏放在冰箱中，空冰箱全是汽油味；他還將衣櫃縫隙貼滿膠帶，也可能是為避免製汽油彈時讓其他衣服沾上汽油味。

    空冰箱全是汽油味

    台北市警局昨派鑑識人員到張文先後縱火、殺人的六處地點，以雷射掃描儀擷取案發現場空間、環境及物件立體座標及影像，完整保存現場狀況，以利後續還原犯罪過程。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播