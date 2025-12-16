新營鬧區傳氣爆 鐵捲門被炸開2傷

台南新營區文化街一民宅昨晚氣爆，二人受傷送醫。 （記者王涵平攝）

台南新營區文化街一處住宅昨晚傳氣爆意外，二人受傷送醫，一為住客、一為路人，皆意識清醒，疑因住客煮食不慎引發瓦斯氣爆，氣爆威力強大，十戶住宅、三輛汽車遭波及，因地處鬧區，引發民眾圍觀，詳細氣爆原因仍待調查。

10戶民宅、3輛汽車遭波及

昨晚八時許，南市消防局獲報新營區文化街有民宅傳出氣爆，因位處市區交通台，除了氣爆聲響相當大引發注意，周邊住戶與汽車也遭波及，民眾紛紛外出查看，看見氣爆戶鐵捲門被炸開，周邊道路散佈碎裂玻璃，驚呼不已。

目擊者指出，民宅氣爆發生後，一男子自行走出，身上有灼傷，另有一男子騎車經過，手部遭割傷，因發現屋內有些微火，趕緊進入屋內幫忙滅火。初步調查，受傷二人意識清醒，七十二歲陳姓老翁全身約五〇％燒燙傷，送永康奇美醫院；一男子手部受傷，送柳營奇美醫院。

新營區文化街附近商圈為日治時期開始發展，當年還有新營戲院等娛樂事業，盛極一時，自從商圈轉移至中正路、三民路，文化街商圈沒落，鄰近住戶表示，氣爆戶目前僅有一住客，隔壁有一家知名消夜攤，幸好沒有營業。

疑因住客煮食不慎引發瓦斯氣爆，威力強大，連鐵捲門都被炸開。 （記者王涵平攝）

