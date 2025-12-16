「畫家法官」郭豫珍判高虹安貪污無罪 曾讓鄭文燦重回羈押庭

高院法官郭豫珍今年3月二度獲選，遠赴巴黎大皇宮「藝術之都」國際沙龍參展。（擷自臉書）

停職中的新竹市長高虹安涉於任職立委期間詐領助理費，二審今依使公務員登載不實罪判6月，得易科罰金18萬元，貪汙部分無罪。判決出爐引發熱議，合議庭成員也備受關注，其中受命法官郭豫珍是著名「旗袍法官」，她也曾發回桃園市長鄭文燦羈押抗告案，讓鄭重回羈押庭。

郭豫珍是司法官學院第28期結業，國立中興大學法律系畢業，並持續深耕學術，取得政治大學法學碩士、中央警察大學犯罪防治研究所博士學位。後來又考上師大美術研究所碩士專班，作品曾獲巴黎大皇宮國際沙龍展、盧森堡藝術大展、全國油畫展等國內外藝術大展獎項，獲「畫家法官、旗袍法官」美譽。

今年初，承審高虹安案的郭豫珍突裁定停止審理，認為本案違背法律明確性原則，聲請釋憲，最終憲法法庭裁定不受理，遭外界批判應迴避高虹安貪汙案的後續審判；今判決出爐，貪污部分判處無罪，再度引發討論，有法界人士認為，法官先前聲請釋憲已明顯對高虹安多有迴護。

郭豫珍也遭起底，有法界人士指出，郭是「被司法耽誤的藝術家」，時常繁忙外務，工作狀況時常失序，部分裁決被質疑缺乏合理性與正當性；另外界指出，鄭文燦羈押抗告案，郭也曾經手。

去年7月，桃園地院二度裁定被告鄭文燦1200萬元交保，檢察官抗告後，由擔任審判長兼受命法官的郭豫珍審理，她認為鄭文燦具極高政治地位及社會影響力等為由，再度發回，讓鄭文燦重回羈押庭，最終一審裁定收押禁見。

至於審判長許永煌，曾於2021年被質疑判決不公，有民眾至高等法院門口，拉起「抗議法官許永煌被灌人頭都更改判無罪」大布條抗議，但高院當時發布聲明駁斥，稱此為憑空揣測，與事實不符，已涉及侮辱合議庭，蒐證後將把涉嫌人移請檢察官偵辦。

有「畫家法官」之稱的高等法院法官郭豫珍。（記者陳彩玲翻攝）

