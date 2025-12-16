獨家專訪》藍白「反年改」停砍公教年金 卓榮泰：政院不會提覆議

針對藍白聯手停砍公教年金，行政院長卓榮泰今日接受本報專訪表示，行政院不會提覆議。（記者陳鈺馥攝）

藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。行政院長卓榮泰今日接受本報專訪時表示，行政院不會提覆議，因為財劃法上次提覆議爭取說明機會，連報告都不讓你去報告。

藍白惡修「財劃法」掏空中央政府財政，政院所提「財劃法」覆議案5日遭立法院否決。卓榮泰今天指出，這次財劃法要不要覆議是有經過變化及討論的，上次覆議的理由是公式錯誤，中央和地方事權沒有分配，且各縣市分配不均，造成345億元發不出去，結果覆議案還是被立法院否決。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰提及，上次是這樣，所以這次提覆議是要提醒你，必須要有所節制，至少讓政院去國會說明，沒想到在野黨變本加厲，所以不能相信人類有高尚的心智，按照上次財劃法的例子，自己決定對年改法案不予覆議。

卓榮泰談及，他是相信立法院會有善意，所以才提覆議案，希望避免再度錯誤，但是立法院表現出來的是否決覆議，「連報告都不讓你去報告，這個我真的很難接受！」

卓榮泰批評，他們怕我們去把事實講清楚，怕人民知道真正的問題，更怕在答詢過程中，我們回答的不是他們想要的。按照藍白通過的財劃法，明年要再舉債2646億元支應，造成中央政府預算無法編列，但在野黨說得很輕鬆。

卓榮泰強調，中央政府總預算今年8月就送出去，「12月通過的法案（指修惡版財劃法），要我去改8月的預算，這哪有可能，施政上也不允許！」

卓進一步說，就算可以改，要刪除哪些預算？公共建設、科技或經濟發展、社會福利、防洪治水，有哪一項可以刪？政府施政一定是全盤考量，不是把錢發出去就好，「不必解決問題的人，通常是製造最多問題的人」。

相關新聞請見

獨家專訪》「不副署」藍白違憲惡法 卓榮泰：我們已忍無可忍

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法