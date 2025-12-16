涉光電弊案 提供土地回填廢棄物 前南市議長郭信良 檢起訴求刑3年半

無黨籍前台南市議長郭信良涉及光電弊案，被控提供土地回填營建廢棄物，橋頭地檢署昨天偵查終結，建請法院判處徒刑三年半。（記者蔡文居攝）

無黨籍前台南市議長郭信良涉及光電弊案，被控提供土地回填營建廢棄物，橋頭地檢署昨天依涉嫌違反廢棄物清理法，將郭信良等五人提起公訴，並求處徒刑三年六月。

涉嫌違反廢棄物清理法

起訴書指出，二〇二二年間，郭信良計畫興建光電案場，指示其經營的昱峰公司李姓員工出面承租台南市安南區城西段十三筆土地，去年八月間，由於台電饋線容量不足，昱峰公司未能取得電業籌設許可，土地處於閒置狀態。

郭信良曾多次向大灣營造負責人李南翰調借資金而有情誼，於是將城西段土地供他回填廢棄物。李在去年八月廿日至十月間，與公司前工地主任徐哲斌、達昇企業社負責人黃久泰和駕駛蔡政原等共謀，涉嫌傾倒含有磚塊、混凝土塊、塑膠管材等營建廢棄物共約四．九萬立方公尺，共獲利近九百萬元；郭信良應訊時，則否認犯行。

橋頭地檢署昨天偵查終結，審酌郭信良身為民代，更曾任議長，應以身作則致力於環境保護，竟為了一己之私提供土地供人傾倒大量廢棄物，犯後態度不佳，建請法院判處徒刑三年半。

郭信良：從政至今坦蕩蕩

已卸任議長的南市議員郭信良對此表示，他從政至今坦蕩蕩，整個詳細內容、來龍去脈，會向法院說清楚講明白。

另郭信良因光電「喬事」疑案，涉嫌收受三地集團創辦人鍾嘉村九百萬元賄款，橋頭地檢署於十月初依違反貪污治條例等罪起訴。

