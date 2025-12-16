為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    88會館風波 女檢黃錦秋免職 轉任觀護人

    2025/12/16 05:30 記者楊國文／台北報導
    職務法庭二審認定黃錦秋情節重大，不適任檢察官，昨加重改判黃免職、轉任台北地檢署觀護人確定。（資料照）

    職務法庭二審認定黃錦秋情節重大，不適任檢察官，昨加重改判黃免職、轉任台北地檢署觀護人確定。（資料照）

    停職中的高檢署檢察官黃錦秋擔任警政署政風室主任期間，被控出入業者的私人招待所招受招待，還要求已承認同行的女檢察官王涂芝改口，意圖卸責，法務部和監察院均將黃移送懲戒法院職務法庭懲戒，職務法庭一審重判黃免職、轉任檢察事務官。全案上訴，法務部主張黃應受法官法最嚴厲的免職處分，並不得再任公務員，職務法庭二審認定黃情節重大，不適任檢察官，昨加重改判黃免職、轉任台北地檢署觀護人確定。

    職等、薪水相差一大截

    這是檢察官遭懲戒，判決轉任觀護人的首例。法界指出，黃錦秋遭拔官而擔任觀護人，職等、薪水相差一大截，且將來只能依一般公務員身分領取退休金。

    判決指山，黃錦秋於二〇二〇年一月十七日、七月十日出資宴請新北地檢署檢察官王涂芝及多名員警聚餐後，又前往知名業者郭哲敏、涂誠文等人的「八八會館」及睿森銀樓地下室聚會唱歌，接受無償招待；黃事後在二〇二二年十一月致電要求已承認前往「八八會館」等兩處所的王涂芝檢察官改口，否認前往，意圖卸責。至於王涂芝，職務法庭二審日前判她罰現職月俸總額三個月確定，約五十萬元。

