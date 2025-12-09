羅天義槍擊命案 電影上能看到的情節都用上

羅天義外出遛狗遭槍擊。（資料照）

高雄男子羅天義遭當街狙殺案引起社會關注，警方追查發現，幕後犯罪首謀委託徵信業者早在行凶半個月前，就在羅的住家外電線桿設置遠端監視器掌握行蹤，犯案後設十七處斷點，幫助槍手楊云豪繞過台灣一圈偷渡逃亡，專案人員說，「電影上能看到的情節都用上了」。

警方調查，犯罪組織透過飛機通訊軟體找到白姓徵信業者，白委託侯姓男子，於八月七日凌晨在羅左營區文學一枝電線桿，安裝一組遠端監控器，掌握羅的生活習性，槍手楊云豪、周姓男子十二日南下勘查地形，後來周男發生車禍，因通緝犯身分入獄，最後由楊云豪單獨行動。



楊嫌犯案後，將車開到高雄大學旁農田旁，連同犯案槍枝焚毀，不過警方鑑識人員仍從槍枝槍管、滑套等特徵，確認為貝瑞塔手槍。楊嫌對羅男連開十六槍，其中十二槍擊中他的頭部、背部、胸部及手腳，其中有六槍貫穿身體，明顯要置他於死地。

專案人員說，行凶計畫處處是斷點，八月廿一日凌晨犯案前夕，受指派的朱姓嫌犯將犯案車輛開到竹東偏僻處，由朱先下車，將車鑰匙放在輪胎上，但從監視器畫面看到，最後由槍手楊云豪上車。

警方指出，楊嫌犯案後北上繞行，返回桃園龍潭，再往東部最後抵屏東東港，犯罪集團找沒有監視處設置斷點，仍相當謹慎，在東港漁港時，短短一百五十公尺就換了三次車，他們沒想到的是，專案人員竟還能從三百公尺外，找到一架隱藏在魚塭兩建築間的監視器，發現楊嫌搭上漁船偷渡畫面。

