整層裝潢炸毀噴出 路過2女倒地／板橋府中定食8、爭鮮氣爆 4瓦斯瓶未關

新北市板橋府中商圈定食8及爭鮮氣爆，現場滿目瘡痍。 （記者吳仁捷翻攝） 5名路人從對面走出（左圖），隨即遭遇氣爆，兩名女子倒地（右圖） ，同伴和路人上前關心。 （記者吳仁捷翻攝） 氣爆點後陽台推出。（黃淑君提供）

新北市板橋府中商圈兩間同樓層的餐廳「定食8」及「爭鮮」，昨凌晨發生氣爆意外，巨大爆炸威力將二樓整層建物裝潢、玻璃炸裂噴出，現場五十公尺內街道滿目瘡痍，五名正巧過馬路的路人遭波及，其中二女遭氣爆噴出物品砸中倒地，消防人員趕抵將四名受傷路人及一名受驚嚇的女住戶送醫，幸均無大礙。

4路人受傷、1名女住戶送醫 無大礙

氣爆現場為九層樓建物，多為公司行號，僅七樓一戶住家，消防局火調及新北市警局鑑識中心人員勘查，發現共用廚房內四支瓦斯鋼瓶，在餐廳打烊後並未關閉，僅四鋼瓶的串聯開關被關閉，初步研判可能是瓦斯鋼瓶連接到串聯開關間的管線外洩，或有其他原因釀災，仍待進一步調查釐清。

請繼續往下閱讀...

疑瓦斯鋼瓶串聯開關的管線外洩

氣爆瞬間畫面顯示，餐廳對面一行五人（三男兩女）從騎樓走出，剛走到馬路中間，突遭氣爆噴濺物品砸中，兩女應聲倒地，同伴嚇得逃離，過沒幾秒，同伴們回來關心，一女迅速爬起，與同伴跑到一旁，同伴上前關心另名女子，呼喚她沒有反應，脫下外套覆蓋讓她保暖，不久大批消防車、救護車趕抵救援。

新北市消防局長陳崇岳到場指揮，他表示案發之際店已打烊，店內無顧客、員工，現場廚房放置三大一小瓦斯瓶，儲放約七十六公升瓦斯，並未違規。

陳崇岳說，在氣爆現場三度人命搜索，發現主要起爆點在二樓的定食8跟爭鮮餐廳，整層裝潢遭炸毀噴出，現場發現瓦斯桶，餐廳於前晚九時卅分結束營業，最後一名員工晚間十時卅分離開；氣爆後七樓五名住戶因電梯震毀受困，由消防員疏散下樓，皆說不知為何氣爆。

居住案發樓上的住戶，事後將驚嚇心情貼上網，直指當時整棟都在震，以為是大地震，後來消防局聚在樓下，才知是住處樓下餐廳氣爆。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法