    社會

    檢方應更嚴謹 法界:勿過度擴張貪污罪

    2025/12/08 05:30 記者陳彩玲／台北報導
    清潔隊員回收32元電鍋事件引發社會議論。圖為示意圖。（資料照）

    清潔隊員回收32元電鍋事件引發社會議論。圖為示意圖。（資料照）

    清潔隊員回收卅二元電鍋事件引發議論，關鍵不在物品價值，而是牽涉貪污治罪條例、竊盜、廢棄物法制、行政機關對垃圾管理權限等多層法律問題。法界提出不同判例和論述，在修法之餘，更值得探討的是清潔隊員拿走的物品，是否為職務上持有？還是「無主物」？這些會讓案件從貪污到竊盜，甚至完全無罪，檢察機關在認定上應更嚴謹，避免過度擴張貪污罪。

    北市內湖清潔隊員私下帶走辦公桌椅、基隆偵查佐侵吞市民拾得物等案，均被認定非「職務上持有」，法官以公務員假借職務上機會犯竊盜罪論處。此問題在電鍋案也被視為核心，有資深檢察官提出，並非物品放在機關內，就算「公務員持有」，必須是因職務負責該物。

    另有法界人士認為，法務部的回應並不恰當，修法是另一回事，應全盤探討的是，市政府收集民眾廢棄物，是否代表市政府先占或所有？民眾將物品拋棄的本意，是否即贈送予市政府，或願意提供有需要的人使用，均有探討空間，且擅自取回應視為竊盜，怎會加重變成貪污？

    再者，廢棄物是否為無主物，將決定案件是否「無罪」。法界人士指出，從桃園清潔隊員私自帶辦公椅一案，可見無主物是原所有人明確拋棄的物品，根據民法規定，一旦某物成為無主物，只要任何人先取得就具所有權，不可能構成竊盜，遑論貪污。

    至於丟入垃圾車的物品，是否視為無主物，一直存在法律爭議，民眾將垃圾投入垃圾車，常被推定為「拋棄所有權」，但廢棄物是否因而立即成為無主物？是否轉成地方政府所有？各縣市行政規章不一，導致法律效果差距極大，至於從何認定，檢察機關應更加嚴謹。

    熱門推播