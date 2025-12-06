小紅書若不配合阻詐 卓揆：下步不僅暫禁1年

內政部發布暫禁小紅書1年，行政院長卓榮泰昨日接受媒體訪問時表示，如小紅書繼續不理，下一步可能就不是暫禁1年的問題，台灣應該有更好的科技可以處理，可能直接斷掉也不一定。（行政院提供）

中國社交軟體「小紅書」近兩年涉入一七〇六件詐騙案，卻不配合、不理會我方促其改善的要求，政府因此發布「網際網路停止解析與限制接取」命令，暫定一年。行政院長卓榮泰昨天接受媒體訪問表示，如小紅書繼續不理，下一步可能就不是暫禁一年問題，台灣應有更好的科技可以處理，可能直接封鎖阻斷也不一定，要視小紅書是否在一年中給予法律或技術承諾。

卓榮泰指出，平台業者若在台灣落地，就可以找到負責人與公司，詐騙廣告就可要求在時間內下架，否則就處罰，像是Meta已處罰好幾百萬元，配合度就很高；另外如蝦皮、拼多多等，有的是想落地，但礙於法令、中國資金等問題，就會繞道第三國或是用其他方式在台灣落地，「合法落地就會接受政府管理，就會比較安分」。

卓榮泰說，小紅書詐騙金額高達兩億元，但完全不理台灣政府的任何要求與行為，除詐騙外，網站不實或不當內容，對兒童、青少年的身心傷害很大，很多親子團體、媽媽團體關切，政府必須要有所做為，且小紅書來自中國，中國是高度言論不自由的地方，「放任這種不自由的言論，來傷害我們的言論自由」，政府不能接受。

封殺不是因為來自中國 而是不守法、也不配合

另一方面，國民黨立法院黨團批評此舉形同「數位戒嚴」，政府行政濫權、踐踏人民數位人權與資訊自由、網路自由。

內政部長劉世芳表示，小紅書在台灣沒有法定代理人，政府多次聯繫已讀不回，從來不管台灣法治，視我們的打詐條例於無物，「我們是依法行政」。

她指出，小紅書在台灣沒有落地，要求改善已讀不回，政府才會透過海基會發函通知小紅書上海母公司，完成行政程序後，請數發部、台灣網路資訊中心對小紅書發布網際網路停止解析及限制接取的命令，這都規範在詐防條例中。

至於為何不禁臉書或LINE？她說，臉書、LINE都按照規範，在台有法律代理人且與政府溝通聯繫防詐業務，並依打詐中心要求下架相關涉詐帳號。

民進黨政策會執行長吳思瑤表示，小紅書被禁，不是因為來自中國，而是不守法也不配合。

