疑虐死14隻貓 北市女飼主三度送辦

警方已調閱女子自租屋處步行至垃圾車的監視器畫面，並持續追查。（議員許淑華服務處提供）

為今年單一個案死亡數最多案件 列禁止認養黑名單

台北市信義區富陽街爆出高達十四隻貓咪死亡案件，租客游姓女子隱身網路愛貓圈不斷領養貓咪，先被查獲租屋處兩隻貓咪死亡，前日又把十二隻貓屍裝垃圾袋丟棄垃圾車，鄰居聞到異味報警，動保處人員獲報衝到木柵焚化爐攔截屍袋揭發，三度移送刑事偵辦，列入禁止認養飼養動物黑名單。動保處長陳英豪表示，該案為今年度單一個案死亡數最多案件，貓隻是否皆為虐待致死，仍需等待法醫鑑定結果。

認養5貓 8/16通報訪查1隻死亡

回顧全案，今年八月十六日，一名富有愛心的送養人向動保處通報，游姓飼主透過網路聯繫將五隻貓咪帶走認養，但未依約主動回報、頻搞消失，擔心貓咪受虐，動保處前往訪查，發現其中一隻貓咪死亡，經由法醫鑑定確認為枕骨骨裂致死，後肢趾部出血，當時已依動物保護法第廿五條，將游移送刑事偵辦，其餘四隻貓咪，由動保處帶回照顧。

11/22動保處再訪 1貓頭部有傷

未料，十一月鄰居發現住戶被台電貼上斷電通知，廿一日屋內傳出惡臭，狗狗不斷發出虛弱吠叫，還有三隻貓在後陽台雨遮遊蕩，鄰居聯繫不上房東、住戶，再度通報動保處，游姓飼主同意在廿二日讓動保處訪查，不過並未同意人員入內，人員回憶，當時屋內沒有燈光，游姓飼主將屋內的一犬、六貓「一隻一隻」帶出屋外，讓動保處人員檢查，當時犬貓精神狀況都良好，但其中一隻貓咪頭部有傷口，動保人員將該貓帶走治療。

11/28屋內發現貓屍遺骨 二度送辦

動保處指出，依規定一週要做兩次訪查，游姓飼主頻頻推諉，數度避不見面，不願再配合追蹤，直到十一月廿八日聯繫房東，並會同警方開門進屋，發現飼主未提供飲水及食物，屋內環境有大量糞便、垃圾堆積，赫然發現一個紙箱內有貓屍遺骨，動保處二度將游移送刑事偵辦，也把游列入黑名單，禁止認養收容所動物及禁止飼養犬貓。

12/4被通報丟惡臭垃圾袋 共12貓屍

十二月四日，鄰居又發現游中午返家，隨後從下午五點，就聞到屋內傳出惡臭，鄰居看見游從屋內提出兩袋垃圾丟棄，一個箭步從垃圾車後車斗拿走其中一包，轉交六張犁派出所保管，另一袋攔截不及被載走，環保局載至木柵焚化爐準備焚化，動保處急派員攔截帶回，兩袋內共有三隻成貓、九隻幼貓屍體，已死亡超過兩個月，截至目前為止，該案共有十四隻貓咪死亡。

成功被攔截救援的貓，目前健康良好。（北市動保處提供）

北市信義區富陽街爆出高達十四隻貓咪死亡案件，目前共有一犬九貓成功被攔截救援，情況皆良好。（北市動保處提供）

