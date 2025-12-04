中油三接案 世曦前董施義芳等無保請回

中油三接案，世曦公司前董事長施 義芳（右）遭約談後無保請回。 （記者王定傳攝）

「中油第三座液化天然氣接收站（三接）第二階」防波堤工程，被檢舉浮報經費逾百億元，檢調廉組成專案小組調查，懷疑有人從中拉高工程預算，涉及貪污治罪條例「建築或經辦公用工程浮報價額」等罪嫌，前天為保全證據發動搜索，並約談台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳、港灣工程部高階主管張欽森、及張的部屬港灣工程部經理陳建中等人，昨天訊後認尚有事證待釐清，均諭知無保請回。

專案小組前天還以證人身分約談時任中油大肚液化天然氣工程處長、現為中油副總的黃榮裕及相關中油人員、世曦員工共十人作證，訊後也都請回。

本案起因於檢方十一月中旬收到附錄音檔的匿名檢舉，直指有廠商收到中油高層明示「中油不缺錢」，而配合將原本預算報價只有一百二十多億元的防波堤工程經費一路「灌」至兩百五十多億元，甚至疑有圍標「搓湯圓」情形，懷疑中油主導此事找廠商當「人型立牌」拉高預算，再指定給特定廠商施作。

專案小組前天兵分十一路搜索中油及受中油委託居中設計工程、編列預算及向廠商訪價的台灣世曦公司，查扣大量資料，將逐一比對以釐清是否真有故意墊高工程款等情事。

中油三接外推方案的「外廓防波堤新建工程」，是保護接收站的重要設施，由中油規劃找台灣世曦協助招標作業，期間台灣世曦曾向皇昌、宏華及東丕三家營造廠訪價，採購案在二〇二二年招標，最終由皇昌營造及泛亞工程共同投標團隊以二五三億元得標。

