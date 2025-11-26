黃子佼稱好奇》婦團：下載數千部 是滿足性慾

婦女救援基金會痛斥，指黃購買並下載數千部，早已 超過好奇心範圍，是滿足個人性慾。 （婦援會提供）

被害人面臨性影像不斷被散布、販賣、下載的性暴力循環

藝人黃子佼持有兒少性影像被法辦，一審判刑八個月，昨日二審改判一年六個月，緩刑四年免關，黃前日透過律師聲明自己是一時好奇才下載非法影像，但婦女救援基金會昨痛斥，指黃購買並下載數千部，早已超過好奇心範圍，是滿足個人性慾。

婦援會指出，兒少性剝防制條例於二〇一五年就已修法，無正當理由持有兒少性影像者，會被罰款並接受二到十小時輔導教育，二〇二三年二月才修法入罪，指黃子佼早年購買持有，已構成犯法行為。而黃雖聲稱因為愚蠢好奇心而誤觸法律，但實際上黃持續購買上千部兒少性影像，查得出來的被害人就有卅多人，已非好奇心，而是滿足個人性慾，甚至有習慣或上癮可能性，恐須接受心理諮商輔導或治療。

婦援會表示，即便黃子佼辯稱下載的影像多是成年人，但只要購買並下載非法性影像，不管被害人成年或未成年都將造成其終生傷害影響，且黃持有的影像，多是透過偷拍、誘騙、強暴脅迫拍攝製造而成，犯行均造成被害人嚴重身心傷害之外，被害人還需要面臨其性影像在網路上不斷被散布、販賣、下載的性暴力循環，對其生活和未來影響都相當大。

籲修法將購買非法性影像入罪化

婦援會強調，有購買性影像者，才有人犯罪攝錄、製造、散布與販賣，呼籲社會大眾勇於檢舉或不購買下載，呼籲刑法修法，將購買非法性影像入罪化，才能遏止行為，國內更應仿效澳洲等國制定網路安全法，要求境內境外網路業者須負起法律責任，共同防堵新興網路數位犯罪行為，讓民眾有個安全、放心的網路數位環境。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

