黃子佼擁近3千部兒少性影像 撒錢和解 高院判免關

藝人黃子佼稱已和全部被害人和解，高等法院昨天以違反個資法輕判一年六月、緩刑四年。 （記者楊國文攝）

藝人黃子佼因收藏二二五九部兒少性影像片，一審認定有卅五名被害人，依兒少法判刑八月，黃不服上訴，台北地檢署查出另有十二名少女受害，共五八六部性影像片，將黃移送併由高等法院審理；高院批評黃因一己私慾，加入創意私房論壇購買、下載兒少性影像片，妨害兒少身心健全發展，惟考量除十人身分不明，已與其他卅七名被害人和解並賠償，昨依「從一重論處」規定，以違反個資法輕判一年六月、緩刑四年，須提供一八〇小時義務勞務及接受三場次兒少保護、性別平等議題的法治教育。可上訴。

以違反個資法輕判1年半 緩刑4年

高等法院判決指出，黃子佼承認持有兒童或少年性影像片，但否認違反個資法犯行，但審酌黃持有的兒少性影片皆屬於「性生活」的特種個資料，檔案中包含被害人的真實姓名、生活照、社交軟體帳號、臉部特徵等，得以識別被害人身分，黃已觸犯個資法第四十一條並應加重其刑、修法前的兒童及少年性剝削防制條例第卅九條第一項規定。

受矚目的黃子佼獲輕判緩刑部分，高院認為，除黃改口承認非法持有兒少性影像片，黃已與全部卅七名被害人和解並賠償完畢，卅七人均同意給予黃緩刑，加上黃之前未被判有期徒刑以上宣告，故判緩刑四年；法界認為，黃撒錢和解的策略奏效。

高院判決表示，一審認定有卅五名被害人，高院則認定共卅七名被害人，是因檢察官移送併辦部分，若干性影像無法辨識被害人身分，疑似被害人也未接受警詢、製作筆錄，僅能確認兩名被害人身份，另有十人身分不明，退由檢察官另行依法處理。

黃子佼二〇一四年二月起成為「創意私房」高級會員，購買、下載兒少性影像片，被北檢起訴。北院審理時，黃不認罪；北院認定，被害人有卅五人，最小者僅十歲，且黃無悔意，依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑八月，檢方和黃均上訴。北檢查出黃另收藏十二人共五八六部兒少性影像片，移送高院併案審理，被害人增至四十七人。

黃子佼趕在宣判前的廿四日發表聲明稱「已和全部被害人和解」。高檢署則表示，收到判決後再研議是否上訴。

