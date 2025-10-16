北車大廳公然性侵醉女10多分鐘／通緝犯落網 馬上送入監

竊盜通緝犯邱勝明9日下午4時在人來人往的台北車站大廳性侵醉女10多分鐘；事後鐵警局加強巡守。（記者王冠仁翻攝）

見外籍女醉臥 拉到牆邊犯案

四十四歲竊盜通緝犯邱勝明裝扮成街友，在台北車站大廳見之前認識、年約四十多歲的外籍女子疑因酒醉倒臥在地，他在眾目睽睽下，將女子拉到大廳東側牆邊性侵，犯案時間長達十多分鐘無人制止，直至一名馬來西亞籍男大生目擊報警，邱雖逃離現場，但仍在車站內被警方逮捕，警方除依乘機性交、公然猥褻罪送辦，也將他解送歸案入監。

鐵路警察局指出，此案發生在本月九日下午四時許，當時穿著白色上衣、模樣邋遢的邱男在北車大廳，發現大廳東側認識的女子疑似酒醉、倒臥地板，他不顧往來人潮，將女子拖至一旁牆邊角落當眾性侵得逞。

馬籍男大生目擊 報警逮人

據悉，邱有多起竊盜前科，最近又在桃園偷開一輛鑰匙沒拔的小貨車，駛至新北市，在路旁將一輛微型電動二輪車扛上貨車偷走。他因這兩起竊案被判刑六個月，未入監服刑，也沒繳交易科罰金而成為通緝犯。

目擊整起事件並報警的馬國男大生接受媒體訪問表示，當天在北車二樓等台籍朋友要一起搭火車去宜蘭，當時隨意觀望朋友是否已到，恰好眼尖目擊在一樓的「案發現場」，察覺白衣男子意圖不軌，決定錄影蒐證，友人到場後先請朋友報警，隨後與朋友一起去鐵路警察局台北分駐所報案。

男大生說，平時在馬來西亞念大學，近期因參加運動賽事多次來台，對台灣的治安印象還不錯，沒想到這次居然目擊公共場所性侵案，其實當天車站有不少人流，期間也有幾人似乎察覺異狀，都沒人制止，讓他感到意外。

鐵警加強火車站巡守勤務

台鐵公司昨派人到場架設封鎖線，並張貼告示禁止民眾在該處倒臥、飲酒，同時也提出相關強化作為。鐵路警察局也表示，已加強巡守勤務，提高見警率，並結合台鐵公司組成站區婦幼安全網，維護旅客安全。

