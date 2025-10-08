奔波犯罪求暴利 豈會甘願做白工／法官用基本工資計酬 重判車手

法官認定車手非做白工理由

新北市男子李松貴當車手被羈押起訴後獲釋，又到彰化縣詐得四十二萬餘元，彰化地方法院審理時，他堅稱「做白工」，還自掏腰包墊付車資，法官質疑違反常理，羈押起訴都無法阻止李男當車手決心，豈會甘願做白工？罕見用「基本工資」計算李男犯罪所得，判處二年三月徒刑，犯罪所得四一五〇元沒收。

李男判2年3月 沒收犯罪所得

用「基本工資」計算車手不法所得，司法實務極為罕見，可能是創舉；車手落網常宣稱「沒拿到報酬就被抓」，多數法官也輕信，衍生車手詐得數十萬、上百萬元，法官卻判決無犯罪所得，不宣告沒收，被質疑違反常理與社會經驗。

司法實務極為罕見

判決書指出，李男去年八月假冒投資公司營業員，於桃園市取款一七二萬元被捕羈押，桃園檢方去年九月起訴（判刑三月，併科罰金五千元），去年十月獲釋後，李男再當車手，今年元旦假冒商人，在彰化縣員林市向投資人蔘的賴姓男子詐得四十二萬五千元，今年二月於台北市行騙廿三萬元被捕羈押，犯行才中止。

台北警方拘捕李男時，一併查扣他身上現金七萬元，李男宣稱沒拿到報酬，台北地院採信，僅依加重詐欺未遂罪判刑六月，法官還認為這七萬元，無法證明是本案犯罪所得，或供犯罪所用（例如車資），不宣告沒收。

彰化地院法官陳怡潔審理人蔘案時，李男也是承認犯行，但辯稱沒拿到酬勞，還自己墊付車資，法官質疑，李男當車手是為求暴利，羈押起訴都無法阻止他繼續當車手，做白工還墊付高額高鐵、計程車資，卻仍願意繼續奔波犯罪，此說違反常情、難以採信。

法官陳怡潔指出，李男取款不是正當交易，不法範圍應涵蓋必要費用等全部所得，參考我國今年基本工資每小時一九〇元、一日以八小時計算，估算為一五二〇元，用基本工資計算，已屬最有利李男的估算方式；至於必要費用，李男往返新北、彰化的高鐵與計程車資為二六二〇元，他在便利商店列印彩色假收據一張，十元列印費也要納入，依加重詐欺罪判刑二年三月，併科罰金四萬二千元，犯罪所得四一五〇元沒收，可上訴。

