台鹽前董座陳啓昱600萬交保 檢抗告

涉弊案的台鹽前董陳啓昱獲六百萬元交保。（記者王俊忠攝）

2025/09/25 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕涉台鹽綠能經營舞弊被起訴的台鹽公司前董事長陳啓昱，從去年十一月被收押已近十一個月，台南地院裁定六百萬元交保。昨上午陳被提解到台南地院辦保，其親友與律師花了一小時繳交六百萬現款，陳裝上電子腳鐐後步出法院，面對媒體詢問，他揮手不發一語、快速搭親友座車離去。台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸表示，檢察官已對法院裁准陳啓昱等三名被告交保的裁定，依法提起抗告。

同案另兩名被收押的被告蘇坤煌（台鹽綠能前總經理）、蘇俊仁（廠商鴻暉國際公司實際負責人），南院裁定各均四百萬元交保。三名被告在昨天先後完成交保、離開南院。

南院合議庭裁定交保有附帶條件，要求陳啓昱限制住在高雄市住處，從停押日起限制出境、出海八個月，限制出境期間接受科技監控；且不得與同案被告、尚未詰問完畢的證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為。蘇坤煌與蘇俊仁同樣須限制住在各自的高雄市住處，其餘附帶條件與陳啓昱相同。

陳啓昱的親友與委任律師蘇清水，昨上午拿裝有六百萬現金的行李箱到台南地院服務中心繳款，科技監控廠商到南院地下室為陳安裝電子腳鐐。

陳啓昱被控在台鹽董座任內涉圖利土開業者、掏空台鹽，獲得高額分潤，造成台鹽及台鹽綠能損失近四億元，台南地檢署依違反證券交易法、公司法等起訴並對他具體求刑十四年、併科罰金三億元。陳啓昱從二〇二四年十一月二十五日晚間被收押禁見後一直收押到今年九月二十三日。

同案被告蘇坤煌被檢方求刑十二年、併科罰金兩億元，廠商蘇俊仁犯後未認錯，檢方認為態度不佳、請法院從重量刑。

