議會後天開臨會 保護傘張開／竹市副議長涉貪請回 檢緊急抗告

新竹地院裁定余邦彥（右）無保請回；新竹地檢署不服裁定，昨天提出抗告。 （記者廖雪茹攝）

2025/09/06 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹檢調接獲檢舉，指新竹市議會國民黨籍副議長余邦彥疑涉入土石方資源處理場弊案，新竹地檢署本月三日到新竹市議會及余邦彥住處搜索，扣得相關物證，檢方四日複訊後認余男涉嫌貪污治罪條例罪嫌重大，聲請羈押禁見，未料新竹地院前晚裁定余男無保請回；新竹地檢署不服裁定，昨天提出抗告。

竹檢尚未對外證實及說明抗告理由，不過余邦彥因涉嫌貪瀆等案遭檢調偵查，引發外界矚目，而新竹市議會排定下週一（八日）起，一連五天召開臨時會。根據地方制度法第五十一條規定，除現行犯、通緝犯外，會期內非經議會同意，不得逮捕或拘禁議員，研判檢方因此趕在昨天提起抗告，請求高等法院撤銷發回更裁或變更此裁定。

據悉，檢察官過濾檢舉內容，認為余男與土石方資源處理場的業者接觸頻繁，且疑有金流來往，本月初已首度傳訊余邦彥與土資場業者，當時訊後將到案者請回；俟後分析相關供述認為案情升高，因而於本月三日二度傳訊余邦彥，認定涉案人違反貪污治罪條例罪嫌重大，且有串證之虞，當庭逮捕後聲請羈押禁見。

余邦彥走出法庭 不發一語

沒想到竹院裁定余男無保請回，前晚羈押庭結束後，余邦彥走出法庭，對於記者詢問不發一語，快步上車離去。

新竹地檢署指出，檢察官指揮新竹縣調查站陸續約談余男及相關證人到案，三日上午至新竹市議會及余邦彥住處搜索扣得相關物證，綜合事證認為余邦彥涉案重大，向法院聲請羈押禁見。

