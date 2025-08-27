為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    自由日日shoot》前綠推中心官員捲綠能弊案 總統府：支持嚴辦、勿枉勿縱

    前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟。（記者劉詠韻翻攝）

    前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟。（記者劉詠韻翻攝）

    2025/08/27 05:30

    〔記者劉宛琳、陳昀、楊媛婷、廖家寧／台北報導〕前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟爆出任內收賄。行政院長卓榮泰昨強調，對此案依法處理、勿枉勿縱，「我們最深惡痛絕的綠能犯罪，絕對不允許再發生」；總統府也回應，賴總統一再表達，任何涉入司法的案件，不分黨派、不問何人都支持嚴辦。

    卓揆：絕不允許再發生

    卓榮泰表示，任何不法行為，政府一定拿出鐵腕，會請法務部重新再檢查，也請經濟部內部要做好管控，絕不允許同樣的事情再發生。

    由於鄭亦麟還被稱為「小英男孩」，對此，蔡英文辦公室昨表示，自二○二一年起，蔡前總統、前行政院長蘇貞昌已指示強化防堵綠能弊端，檢警調及廉政機關均成立專案主動調查偵辦綠能犯罪，近年查獲多起不法情事，可見司法機關已發揮執行成效。

    至於坊間傳出已請辭經濟部長一職的郭智輝頗為關切該案，甚至談及此事時說「有些人就是不自愛」、「真正大尾的還未浮出水面」，支持檢方徹查綠能產業弊案。針對郭智輝是否有說上述話語，經濟部回應，無法證實上述言論，不予評論。

    鄭亦麟已轉任台灣智慧電能股份有限公司（台智電）總經理，台智電昨日召開董事會，決議解任鄭亦麟總經理職務，由副總經理代理。

