年產700客製化網站 3年半撈1.6億 台美破詐網大本營 羈押6嫌

2025/08/08 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕台美合作破獲專替跨國詐騙集團客製化詐騙網站的大本營！該集團隱身台北市一棟商辦內，以科技公司為掩護，一年產出超過七百個詐網，犯案三年半獲利一點六億元；刑事警察局國際科偵一隊五月以來執行三波查緝，逮捕金主吳明哲、公司負責人黃鶴樓及旗下系統商、工程師等九人，其中首謀吳男等五人遭羈押禁見，黃男之前另涉他案已被收押。

警方調查，五十一歲吳男出資成立耀網科技與汩汩創意公司，由黃男擔任負責人，專替詐團製作假投資、假網拍、假一頁式網頁等各式網站，還責責維修網站，製作一個網站收費十萬元，維修費每月十萬元；僅去年一年，集團就製作超過七百個詐網，導致約三百位民眾受騙，受害金額逾億元。

警方去年初破獲一個假投資網站，查知該網站向美國網域公司購買名稱，經請美國國土安全調查署（HSI）協查，取得註冊等資料鎖定吳男等人在台犯案，陸續收網逮人，依詐欺、組織犯罪等罪嫌送辦。

