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    首頁　>　社會

    曳引車疑超重 警要秤鋼條重量

    滿載鋼條的曳引車 撞上國光客運，車上數 10條鋼條噴飛，還好 未噴飛入客運車內， 否則後果不堪設想。 （記者林嘉東翻攝）

    滿載鋼條的曳引車 撞上國光客運，車上數 10條鋼條噴飛，還好 未噴飛入客運車內， 否則後果不堪設想。 （記者林嘉東翻攝）

    2025/07/24 05:30

    出貨單記載21噸鋼條 含車總重36噸

    〔記者林嘉東／新北報導〕一輛滿載十一綑、出貨單上記載重廿一公噸鋼條的營業貨運曳引車，昨天在新北市萬里區下坡路段右彎時，原本車頭並未越過雙黃線，但後車斗在重力加速度下，失控斜倒至對向車道，進而拉扯車頭也衝至對向，最後側翻撞上國光客運，造成一死十四傷。

    據了解，發生事故後警方查驗曳引車出貨單，所載鋼條重廿一噸，聯結車空車重十五噸，車重加上鋼條共重卅六噸，比規定的總重限制卅五噸略為超出，但這是單據上所載，實際重量如何，必須精確調查；此外，國光客運的行車紀錄器畫面顯示，曳引車除了過彎未減速，還因後車斗的重量太過，才在過彎時傾斜倒至對向車道，故決定將散落路面的鋼條，還有不少滾落到道路邊坡下方消失的鋼條，全部找齊後載去秤重，計算曳引車肇事當時是否確實超載，以及實際載運的鋼條重量與出貨單是否相符。

    鋼條噴出 險擊中機車

    由於發生事故時，兩車撞擊處位處斜坡，路口監視器也拍到，曳引車撞及國光客運後，後車斗上的大量鋼條噴飛，有的從客運車兩側滾落，有的掉落道路邊坡下方，還差點砸中緊跟在國光客運後方的機車，非常驚險。

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