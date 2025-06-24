防木馬病毒偷銀行存款 別裝來路不明APP

假APP銘羊天下誘騙星馬等國被害人下載，竊取手機及行銀帳戶資料。（記者蔡清華翻攝）

2025/06/24 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕橋頭地檢署與警方偵破一起跨國詐騙集團，罕見的是，這組詐騙集團是誘騙民眾下載含有「間諜軟體」的APP，再透過手機竊取銀行帳戶等資料來洗劫被害人。對此，科技偵查專業的警官提醒，這種間諜APP其實就是一種木馬程式，現今通訊科技發達，民眾下載APP或軟體時，一定要謹記、來路不明的程式不要安裝，否則就會成為資安破口。

台北市刑警大隊專責科偵的警官指出，過去木馬程式通常是以不易讓人察覺的方式，讓民眾點擊不明連結、廣告時，趁機下載到電腦中，但這組詐騙集團，則是「光明正大」用APP的外表來包裝，讓民眾在不知情的情況中下載。

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警官說，此手法常鎖定在網路購物的買家或賣家，詐團會用話術，像規避交易平台手續費、比較方便、省下手續費可提供折扣等，誘騙民眾下載；一旦下載，民眾只要正常使用網路銀行、輸入帳號密碼，木馬程式就會竊取資料回傳，趁機將民眾網銀內的錢洗劫一空。

另名刑事局警官則說，通常「正規」APP是透過應用程式商店下載，像Google Play或App Store；詐團為了讓民眾下載「來路不明」的APP，會以傳送連結方式，並要求民眾去手機的設定功能，開啟「允許從不明來源安裝應用程式」。

別隨意開啟「允許從不明來源安裝應用程式」

因此，民眾只要謹記，來路不明的APP不要安裝、不要隨意開啟「允許從不明來源安裝應用程式」，就能防範此類詐騙手法。

另外，也有詐團會發送過路費或罰單未繳的簡訊來行騙，這類簡訊中會有一個連結，點擊後其網頁會與「正牌」網站極為相似，主要就是用來竊取民眾個資。民眾要仔細檢查網址，若真的擔心沒繳費，也不要透過簡訊內的連結查證，就能避免相關資料被竊取。

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