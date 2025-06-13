揮刀闖賣場 警疑槍枝走火 醉漢中彈搶救

台南永康醉漢揮舞武士刀還跑進賣場，警方壓制時疑槍枝走火，男子中槍送醫搶救中。（民眾提供）

2025/06/13 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區中華路昨天晚間，出現一名醉漢手持武士刀在路邊揮舞，嚇壞民眾，警方獲報趕抵，該男子跑進一旁賣場內，警方上前壓制過程，疑不慎槍枝走火擊中男子，一度失去生命跡象，經CPR施救後恢復呼吸心跳，送成大醫院開刀搶救中。

醉漢一度失去生命跡象

事件發生於昨晚七時三分左右，台南市永康警分局接獲民眾報案，永康區中華路一四三號前，有一名醉漢持武士刀揮舞，復興派出所線上警力獲報前往，發現這名手上持刀的四十六歲吳姓男子，立即持槍警戒，喝令吳將刀放下，未料吳男不理會，還跑進一旁賣場內。

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正值晚餐時間嚇壞不少民眾

警方為免吳男釀禍，跟隨進入賣場再次喝令他放下刀子，隨後趁吳男分神時，衝上前壓制，但壓制過程警槍疑似走火，擊中吳的頸部與肩膀間，吳男一度失去生命徵象，員警對他CPR後，由119救護車將他送醫治療。警方通報台南地檢署後，封鎖現場調查。

因當時正值晚餐時間，附近路段及賣場內人潮多，吳男胡亂揮刀嚇壞不少民眾，加上傳出槍聲，有人驚慌躲進附近餐廳，也有民眾認為及時制止醉漢才不致事件擴大。

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