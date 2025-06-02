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    首頁　>　社會

    兩菲籍男大生遊旗津 撞路緣石雙亡

    2名來台產學交流的菲籍男大生機車雙載遊旗 津，於轉彎路口撞上路緣石慘死。 （記者黃良傑翻攝）

    2名來台產學交流的菲籍男大生機車雙載遊旗 津，於轉彎路口撞上路緣石慘死。 （記者黃良傑翻攝）

    2025/06/02 05:30

    一人疑未戴安全帽 警研判4生共騎兩輛機車夜遊釀憾事

    〔記者黃良傑、蘇福男／高雄報導〕兩名菲律賓籍來台交流的男大生，昨清晨五時許機車雙載行經旗津三路，不詳原因衝撞路緣石，其中一人疑未戴安全帽，後座蘇姓男大生（十九歲）人當場慘死，另一騎士歐男（十九歲）送醫不治。

    兩名死者為菲律賓籍大一學生，同為樹德科技大學資工系學生，是產學合作專班的交流生，據了解，二人於去年九月間來台就讀、交流，居留期限至今年九月。

    歐男昨日清晨騎乘一五○CC機車後載同學蘇男，沿旗津三路北向南行駛，在一處轉彎路段，根據路口監視器畫面顯示，歐男因不詳原因，騎機車撞上人行道上的緣石，後座乘客蘇男當場死亡，歐男經送旗津醫院急救後不治。校方已聯絡學生在菲律賓的家屬。

    警方透露死亡車禍現場僅找到一頂安全帽，其中一人疑未戴安全帽。

    警方調閱路口監視器，意外發現歐男機車前方還有一輛機車，速度極快，當該車繞過事故路段後不久，歐男的機車就撞上路緣石，警方透過管道找到該輛機車，車主恰巧也是樹科大菲籍學生，目前二人仍未到案說明。

    警方透過學校查出前車二名菲籍學生，疑似和死者為同校同學，研判四人共騎二輛機車夜遊，警方測繪現場，肇事原因及過程，將進一步調查、釐清，全案已報請高雄地檢署檢察官相驗，至於車禍發生後前車同學有無返回車禍現場施救？也是檢警調查的重點。

    樹德科大表示，將全力協助家屬後續後事事宜，並全力配合警方調查。

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