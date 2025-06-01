三峽3死車禍／賠償至少數千萬 遺產恐不夠賠

三峽大車禍的肇事者余文正，經搶救12天，昨宣告不治。他的遺產恐不夠賠14名受害人。（圖為肇事車禍，資料照）

2025/06/01 05:30

〔記者林嘉東、徐聖倫／綜合報導〕新北市三峽區重大車禍事故肇事者余文正，昨天傷重不治，總共釀成四死十一人輕重傷。財團法人犯罪被害人保護協會新北分會，已向法院聲請假扣押七十八歲余翁的所有財產，並替被害人及家屬打官司索賠。律師楊儒樵表示，由於死傷被害人多達十四人（不含肇事者），全部賠償金額至少數千萬元，不排除會超過余翁名下遺產，被害人最終分配到的賠償金恐怕不夠。法界認為可由社會善心人士發起公益樂捐、成立公益帳戶專款專用，協助被害人與家屬度過難關。

理賠受害者14人

楊儒樵指出，犯罪被害人保護協會向法院聲請假扣押余文正名下所有不動產、存款後，余文正的家屬都不能轉移遺產，要拿來抵償被害人所有理賠。

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本案，余文正肇事釀成的死傷者眾，依司法實務見解，法院最終判處余文正須賠償所有被害人，包括喪葬費、醫療費、勞動能力減損、精神慰撫金等賠償金額，恐超過台幣三千萬。

楊儒樵指出，被害人可能獲理賠的金額，扣除汽車強制責任險兩百萬外，只剩余翁名下遺產，有可能無法支付高額理賠金。

已有企業捐款

據了解，迄昨已有企業界捐款，新北市正隆公司由正隆執行顧問、正隆關懷兒童基金會與鄭火田慈善基金會宣布，聯合捐款六百萬元給新北市社會救濟會報專戶，給予罹難者家庭緊急慰助金，並對受傷學生提供醫療補助與復健支持等，盼傷者早日康復。

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